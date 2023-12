Di Lorenzo: “Kvaratskhelia? Nessuno deve permettersi di criticarlo”

Di Lorenzo difende Kvaratskhelia: Napoli vince contro lo Sporting Braga. Il capitano respinge le critiche e sottolinea l’importanza del georgiano.

Dopo la vittoria convincente contro lo Sporting Braga, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha difeso vigorosamente il compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, respingendo le critiche sulle sue recenti performance.

Il difensore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Infinity+ al termine dell’incontro: “I viaggi non portano stanchezza, era un premio importante ed era giusto che andasse a ritirarlo. A me interessa ciò che dà in campo e negli allenamenti, nessuno ha mai messo in dubbio impegno e atteggiamento, basta guardarlo. Sono contento che sia tornato al gol, è importante per lui. L’obiettivo era tornare a vincere, bene così”.

Tuttavia, il focus principale delle dichiarazioni di Di Lorenzo è stato Khvicha Kvaratskhelia, giovane talento georgiano della squadra. “Nessuno deve permettersi di criticare Kvara, per quello che sta facendo e per quello che ha fatto la scorsa stagione. Ormai la gente dà giudizi guardando solo gli highlights, ma se vedete quello che fa durante la partita è importantissimo per noi. Gli manca solo il gol per liberarsi definitivamente, ma è un ragazzo e un giocatore eccezionale, nessuno deve permettersi di criticarlo”, ha sottolineato il capitano.

Di Lorenzo ha respinto l’idea che i giudizi dovrebbero basarsi esclusivamente sugli highlights, sottolineando che il contributo di Kvaratskhelia va oltre i momenti spettacolari e si manifesta in maniera significativa durante l’intera partita.

La difesa pubblica del capitano arriva in risposta alle critiche rivolte al rendimento del giovane georgiano, evidenziando la solidarietà e l’unità nel team. Il Napoli ha dimostrato la sua forza sul campo, vincendo contro lo Sporting Braga, e le parole di Di Lorenzo possono contribuire a ridimensionare le polemiche attorno a Kvaratskhelia.