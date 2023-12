Mazzarri-Osimhen: il gesto carico di significato nella notte di trionfo contro il Braga

Trionfo del Napoli con gol di Osimhen e gesto toccante di Mazzarri. La festa sotto la curva, emozioni in campo e fuori.

Nella serata magica contro il Braga, il Napoli ha visto il ritorno al gol di Victor Osimhen, un momento di gioia dopo il Pallone d’Oro africano conquistato di recente. Tuttavia, è stato un gesto particolare di Walter Mazzarri a catturare l’attenzione e a trasformare la sostituzione di Osimhen in un momento di empatia e supporto.

Il Ritorno di Osimhen e il Bel Gesto di Mazzarri

La Gazzetta dello Sport sottolinea il ritorno di Osimhen in squadra dopo il trionfo in Marocco, dove ha anche partecipato alla rifinitura mattutina. L’atmosfera è elettrica quando Osimhen fa il suo ingresso per il riscaldamento, accogliendo gli applausi calorosi dei tifosi. Tuttavia, a metà ripresa, Mazzarri decide di sostituirlo, riconoscendo la fatica accumulata dal giocatore durante la partita.

“È tornato nel pieno della notte dal Marocco, in mattinata ha preso parte alla rifinitura con la squadra. Alle 20.25 Osimhen sbuca dal sottopassaggio per il riscaldamento, ricambia gli applausi dei tifosi. A metà ripresa, Mazzarri lo sostituisce. Ha già dato tutto quello che poteva, la stanchezza è in agguato”.

Ma è dopo la sostituzione che il campo si illumina di empatia: Maradona tributa a Osimhen applausi speciali, Mazzarri lo abbraccia in un gesto carico di significato. Si crea così una nuova attesa per il tecnico, ora che il Napoli può contare su Osimhen in veste di goleador.

“Il Maradona gli tributa applausi che hanno un qualcosa in più del solito. Mazzari lo accoglie in un abbraccio che racchiude nuove aspettative da parte del tecnico. Il suo Napoli può finalmente contare anche su Osimhen goleador. Intanto, è stata riconquistata la vittoria al Maradona che mancava dal 27 settembre (4-1 all’Udinese)”.

Il Napoli Trionfa e Ritrova la Vittoria al Maradona

Il gol di Osimhen contribuisce a una vittoria fondamentale per il Napoli, che mancava dal 27 settembre. La squadra di Mazzarri dimostra di essere ritornata in forma, e la presenza di Osimhen come goleador aggiunge un elemento chiave alla squadra.

Al termine della partita, Osimhen non si limita a festeggiare in campo, ma corre sotto la curva per condividere la gioia con i tifosi. È la realizzazione di una serata sognata, come riferisce la Gazzetta dello Sport: “A fine partita Osimhen corre in campo per far festa anche sotto la curva: è la serata che aveva sognato”