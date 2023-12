VIDEO Napoli-Braga il rocambolesco gol di Osimhen

Il Napoli in vantaggio 2-0 sul Braga in Champions con l’autogol di Saatci e il gol di Osimhen, ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

Il Napoli sta dominando la sfida contro i portoghesi dello Sporting Braga, valida per la 6a giornata del girone A di Champions League. Dopo essere passati in vantaggio al 8′ con l’autogol di Serdar Saatçi, i partenopei hanno trovato anche il raddoppio al 34′ con Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano,fresco della vittoria del pallone d’Oro africano, ha insaccato di rapina sfruttando un assist bellissimo del difensore Natan, protagonista di una giocata magnifica. Il 2-0 consente al Napoli di mettere una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi.

Gli uomini di Mazzarri stanno legittimando il doppio vantaggio con una prova più che positiva, gestendo il possesso palla e creando diverse occasioni da rete. Il Braga fatica a reagire e il risultato sembra ormai segnato in favore dei padroni di casa.

Osimhen GOL

Napoli 2-0 up and cruising into the knockouts pic.twitter.com/cpmN8QWRwB

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) December 12, 2023