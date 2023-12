VIDEO Napoli in vantaggio sul Braga grazie ad un autogol di Saatci

Il Napoli passa in vantaggio 1-0 contro il Braga in Champions League grazie ad un autogol, risultato che per ora qualificherebbe gli azzurri agli ottavi.

Il Napoli è riuscito a sbloccare il risultato contro l’SC Braga nella sfida valida per la 6a giornata della fase a gironi di Champions League. Al 8′ minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Matteo Politano ha pennellato un cross in area di rigore trovando la sfortunata deviazione nella propria porta di Saatçi.

L’autogol del difensore del Braga ha portato in vantaggio i partenopei, che stanno conducendo per 1-0 alla fine del primo tempo. Un episodio fortunato che per il momento sta premiando la squadra di Mazzarri, apparsa piuttosto bloccata nella prima frazione di gioco.

Il Napoli sta comunque gestendo il possesso palla, con il 63% di supremazia territoriale, anche se non sono state create nitide palle gol, fatta eccezione per la rete del vantaggio. L’SC Braga ha optato maggiormente per una fase difensiva ordinata, rendendosi pericoloso solo con qualche ripartenza.

I partenopei sperano di aumentare il vantaggio nel secondo tempo, il risultato al momento qualificherebbe aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo.