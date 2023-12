Napoli, Elmas carica Osimhen: “Spero faccia 3 gol col Braga!”

Elmas carica Osimhen prima di Napoli-Braga: “Spero faccia 3 gol per passare il turno”. Fiducia del macedone nel bomber reduce dal pallone d’Oro d’Africa.

Poco prima del fischio d’inizio dell’importante match di Champions League tra Napoli e Braga, il centrocampista azzurro Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Mediaset lanciando un messaggio di fiducia al compagno Victor Osimhen, reduce dalla premiazione in Africa.

“Oggi la chiave è fare tutto al meglio, essere compatti e attenti dietro come chiede il mister – ha spiegato il macedone – Per noi passare il turno è fondamentale”. Poi la carica all’attaccante nigeriano: “Spero che Osimhen faccia 3 gol così ci divertiamo tutti!”.

Parole che testimoniano la voglia della squadra di tornare a vincere e convincere. Elmas si affida al talento del numero 9, reduce dal trionfo nel Pallone d’Oro africano, per superare i portoghesi e ritrovare certezze in vista del rush finale.

L’apporto di Osimhen sarà decisivo per invertire la rotta negativa delle ultime settimane. I suoi gol mancano tanto al Napoli, che stasera si aggrappa anche alle giocate del suo bomber principe per rifarsi il look in Europa.