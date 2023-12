Osimhen, la promessa ai compagni dopo il Pallone d’Oro africano: “Farò tre gol al Braga

Dopo la vittoria del Pallone d’Oro africano Victor Osimhen mette nel mirino il Braga, e manda un messaggio a tutti i compagni del Napoli: Farò tre gol”.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e vincitore del Pallone d’Oro africano 2023, ha fatto una promessa ai suoi compagni di squadra nella chat di gruppo: “Vedrete, farò anche tre gol contro il Braga”. Il nigeriano si prepara alla sfida decisiva di Champions League, in cui il Napoli si gioca la qualificazione agli ottavi di finale.

Osimhen, Pallone d’Oro africano 2023

Victor Osimhen ha vinto il Pallone d’Oro africano 2023, il prestigioso premio che viene assegnato al miglior calciatore del continente nero. Il nigeriano ha ricevuto il trofeo nella cerimonia che si è tenuta a Marrakech, in Marocco, battendo la concorrenza di altri grandi giocatori come Salah.

Osimhen ha meritato il riconoscimento grazie alla sua straordinaria stagione con il Napoli, in cui ha segnato 25 gol in 28 partite tra campionato e Champions League, diventando il capocannoniere della Serie A e il secondo miglior marcatore della massima competizione europea. Il nigeriano ha dimostrato di essere un attaccante completo, dotato di forza, velocità, tecnica e fiuto del gol.

Osimhen, la promessa ai compagni

Dopo aver ritirato il Pallone d’Oro africano, Osimhen ha voluto condividere la sua gioia con i suoi compagni di squadra del Napoli, scrivendo un messaggio nella chat di gruppo. Il nigeriano ha fatto una promessa audace, annunciando di voler segnare tre gol contro il Braga, nella partita di Champions League che si giocherà questa sera, martedì 12 dicembre 2023, al Maradona.

Il Napoli ha bisogno di una vittoria o di un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale, mentre il Braga deve vincere e sperare che il Real Madrid non perda con l’Union Berlino. Osimhen si sente carico e fiducioso, e vuole trascinare la sua squadra verso il traguardo. La sua promessa ha scatenato l’entusiasmo e l’incitamento dei suoi compagni, che si augurano che il nigeriano mantenga la parola.

Il primo obiettivo è quello di qualificarsi agli ottavi di Champions League, Osimhen ha promesso di fare tre gol al Braga, una sfida che potrebbe essere storica per il Napoli e per il nigeriano, che sogna di continuare a scrivere la sua favola con il Pallone d’Oro africano in mano.