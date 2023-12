Napoli, De Laurentiis carica la squadra per la Champions: messaggio a Mazzarri

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha motivato la sua squadra in vista della sfida di Champions League contro il Braga.

In vista dell’importantissimo match di Champions League tra Napoli e Braga, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha voluto lanciare un messaggio motivazionale a tecnico e giocatori. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Oltre alla promessa di un sostanzioso premio in caso di passaggio del turno, il patron azzurro ha chiesto ai suoi il massimo impegno per centrare una qualificazione che manterrebbe vivo l’orgoglio del club: 14 anni consecutivi tra le migliori squadre d’Europa. Un obiettivo vitale per il Napoli e per le ambizioni dello stesso De Laurentiis, che sogna di confermarsi nella top 8 del calcio continentale e di tornare presto a vincere, a partire già dalla sfida decisiva contro i portoghesi.

Scrive la Gazzetta: “Ecco, dopo l’ultima deludente partita a Fuorigrotta, col pareggio contro l’Union Berlino che veniva da tredici sconfitte consecutive che di fatto diede un altro colpo pesante alla già traballante panchina di Garcia, De Laurentiis chiede a Mazzarri e ai suoi giocatori – a cui ha promesso un premio in caso di passaggio del turno – il massimo risultato, per poter guardare con fiducia al futuro.

Il Napoli è l’unica società italiana presente in Europa da quattordici anni consecutivi. Un orgoglio per De Laurentiis, che adesso si aspetta un cambio di marcia dai suoi. Il presidente sogna di assestar-si nella Top 8 continentale, bissando il cammino dello scorso anno. Ma serve fare un passo alla volta e tornare a vincere già da stasera. Dentro o fuori, tutto in una notte”

Un messaggio chiaro a tecnico e giocatori: serve un immediato cambio di marcia, a partire da stasera. In palio, oltre ai soldi del premio e al prestigio europeo, c’è il futuro stesso del Napoli. Mazzarri e i suoi sono chiamati a dare tutto.