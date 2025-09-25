CONTE PIANGE: la sua colonna difensiva salta il Milan | I medici non vogliono rischiare
Il tecnico del Napoli riceve una notizia del tutto inaspettata in vista di uno scontro così importante. Dovrà reinventare il reparto.
Il Napoli dopo aver superato il Pisa ha conquistato il primo posto solitario in classifica con 12 punti, due in più della Juventus. La squadra di Conte non solo ha staccato la rivale con due turni d’anticipo rispetto allo scorso anno, ma ha anche raddoppiato il vantaggio. Un segnale di forza che certifica la solidità degli azzurri.
La serata perfetta del Maradona però, è stata macchiata dall’infortunio di Alessandro Buongiorno. Il difensore, all’81°, si è fermato improvvisamente e si è accasciato a terra, chiedendo il cambio. Al suo posto è entrato Juan Jesus, chiamato a gestire i minuti finali della partita.
In conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato con un mix di ironia e preoccupazione. “Speriamo non sia nulla di grave, altrimenti deve andare a farsi benedire”, ha dichiarato l’allenatore. Dalle prime sensazioni sembrerebbe un risentimento muscolare alla coscia sinistra, ma saranno gli esami strumentali a dare risposte certe.
Il nodo principale riguarda i tempi di recupero e le partite che Buongiorno rischia di saltare. Il big match di domenica 28 settembre contro il Milan, a San Siro, è a forte rischio. Non solo: l’ex Torino potrebbe dover rinunciare anche alla sfida con lo Sporting in Champions League e ai successivi impegni di campionato con Genoa e Torino.
Non solo il caso Buongiorno
In caso di forfait, Conte ha comunque valide alternative. Juan Jesus resta la soluzione immediata, mentre Beukema sta trovando continuità. Il tecnico potrebbe quindi contare su più opzioni, ma la perdita di Buongiorno, leader difensivo, sarebbe pesante. E non solo l’ex Torino sembra essere a rischio.
La prossima partita con il Milan rappresenta un banco di prova fondamentale per misurare le ambizioni scudetto del Napoli. A San Siro si affronteranno due squadre in forma e determinate, e gli azzurri vogliono dare continuità al loro ottimo avvio. Ma attenzione agli uomini a disposizione di Conte.
Giocatore a rischio
La squadra sta cercando sempre più equilibrio specialmente in difesa, consapevole dell’importanza di fare punti contro una diretta concorrente. L’approccio alla partita sarà fondamentale, così come la gestione delle energie per i novanta minuti. Conte dovrà scegliere con attenzione la formazione.
E se Buongiorno è a forte rischio, per quanto riguarda Amir Rrahmani, il difensore dovrebbe essere convocato ma con ogni probabilità partirà dalla panchina. Lo staff medico e tecnico non vuole correre rischi, preferendo preservarlo per gli impegni successivi. La sua presenza, anche solo come alternativa, resta comunque un fattore importante.