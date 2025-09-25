Napoli, tegola Buongiorno: tre settimane di stop. Salta Milan e Champions

Il difensore fermato da una lesione all’adduttore: rientro previsto dopo la sosta contro il Torino

Neanche il tempo di festeggiare il rientro di Rrahmani che un’altra tegola si è abbattuta sul Napoli. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Alessandro Buongiorno, 26 anni, sarà il grande assente nella sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan e nell’esordio in Champions contro lo Sporting Lisbona.

Gli esami svolti al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato «una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra» e il difensore ha già cominciato l’iter riabilitativo. Lo stop stimato è di circa tre settimane: Buongiorno rientrerà il 18 ottobre, dopo la sosta, proprio contro il Torino, la squadra in cui è cresciuto e di cui è stato capitano. Nel frattempo, come sottolinea il Corriere dello Sport, il candidato principale a sostituirlo con il Milan è Juan Jesus.

Nazionale e destino

La sfortuna continua a perseguitarlo: aveva già saltato il primo giro di convocazioni di Gattuso per le qualificazioni mondiali e ora dovrà rinunciare anche al secondo. «Che sfortuna», commenta Mandarini sul quotidiano sportivo.

Il difensore era rientrato solo il 30 agosto dopo l’intervento per groin pain a luglio. Da lì, quattro presenze e 283 minuti in stagione tra Serie A e Champions: subentrato con il Cagliari, poi titolare con Fiorentina, City e Pisa. Ma la sua storia recente è segnata da infortuni: distorsione alla caviglia, frattura di due vertebre lombari e guai muscolari che lo hanno fermato anche nel finale scudetto.

La coppia arretrata

Domenica a San Siro Conte potrà contare sul rientro di Rrahmani, fermo nelle ultime tre gare, mentre in porta resta il dubbio tra Meret e Milinkovic-Savic. A centrocampo torneranno dal primo minuto Anguissa e Lobotka. Come evidenzia ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, a un’assenza pesante corrisponderà dunque un ritorno altrettanto importante.