25 Settembre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, il film del quarto scudetto: «La storia continua»”

redazione 25 Settembre 2025
De Laurentiis

De Laurentiis - fonte lapresse - napolipiu.com

«A g4in, again». È il titolo scelto per il film celebrativo del quarto scudetto del Napoli e racchiude il senso di ciò che è stato e di quello che verrà. Un gioco di lettere e numeri: il “4” al posto della “A” indica la quarta volta, ma anche un futuro che guarda avanti. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo slogan diventa manifesto di un progetto che, nelle intenzioni del club, non si ferma qui.

Il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha ribadito con chiarezza durante la presentazione: «La storia del Calcio Napoli continua e non si ferma qui. Non stiamo celebrando la storia di un evento che poi non si ripeterà più. Auguriamoci, e facciamo gli scongiuri, che la festa continui». Un messaggio diretto, che si intreccia con i numeri di ventun anni di gestione: due scudetti in due anni solari, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Il film, diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro, è approdato ieri nelle sale di tutta Italia. La première si è tenuta al Cinema Metropolitan di via Chiaia, alla presenza del regista, del presidente, del produttore Giuseppe De Muro, dell’autore Alex Marano e dell’attore Antonio Guerra. In serata, la proiezione è stata riservata alla squadra e a Conte. «Questo è un film che coinvolge i napoletani ma soprattutto i tifosi: potranno rivedere in che modo sono state vissute certe giornate impegnative. Fortunate o sfortunate per l’imprevedibilità del calcio», ha spiegato ancora De Laurentiis.

Come riporta ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, il presidente ha ripercorso anche i momenti del terzo tricolore: «All’epoca del terzo scudetto, conquistato con tante giornate di anticipo, sembrava che questa vittoria programmata non arrivasse mai, mentre questa volta c’è stata suspense. Che è sempre un plus, in qualsiasi tipo di evento». E non è tutto: «Stanno già girando un nuovo film con le scene di questa stagione: parte tutto dalla firma di De Bruyne e dall’arrivo dei nuovi calciatori. Questa volta, secondo me, dovremmo andare negli spogliatoi degli altri e dall’allenatore avversario, soprattutto in Champions. Non ce lo faranno fare, probabilmente…».

Infine, uno sguardo oltre i confini partenopei: «Il calcio deve trovare una nuova strada, perché così com’è concepito in Italia e in molti paesi d’Europa è destinato a morire: non potrà sopravvivere, perché non potrà sopportare i costi attuali». Un monito che, come sottolinea il Corriere dello Sport attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, proietta la riflessione ben oltre la celebrazione del quarto scudetto.

Altro

CONTE

Corriere dello Sport: “Napoli, un avvio da prima fila”

redazione 24 Settembre 2025
6a90de573e

Corriere dello Sport: “Napoli, vittoria sofferta: Pisa piegato 3-2, Conte resta in vetta solitaria”

redazione 23 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-22 062422

Napoli, il quinto Fab è Gilmour: Conte cambia regia contro il Pisa

redazione 22 Settembre 2025
Screenshot 2025-09-21 064846

Corriere dello Sport: “Hojlund vede il Maradona e sogna il bis”

redazione 21 Settembre 2025
Napoli, infortunio per Meret: distrazione all'adduttore, stop di 20 giorni

Corriere dello Sport: “Napoli, il dualismo dei portieri: Meret e Milinkovic-Savic sotto la lente di Fabio Mandarini”

redazione 20 Settembre 2025
12c8af953e

Corriere dello Sport: “Il City passa con il rosso”

redazione 19 Settembre 2025

Ultimissime

Conte

Ora ci hai stufato: CATASTROFE NAPOLI, tifosi ai ferri corti con Conte | Ecco che cos’è successo

Marco Fanfani 25 Settembre 2025
Conte De Laurentiis

Napoli, Conte protegge i suoi: «I nuovi devono crescere, non c’è tempo»

redazione 25 Settembre 2025
conte buongiorno-calcionapoli24-napolipiu.com

CONTE PIANGE: la sua colonna difensiva salta il Milan | I medici non vogliono rischiare

Lorenzo Gulotta 25 Settembre 2025
torino-napoli buongiorno

Napoli, tegola Buongiorno: tre settimane di stop. Salta Milan e Champions

redazione 25 Settembre 2025
De Laurentiis

Corriere dello Sport: “Napoli, il film del quarto scudetto: «La storia continua»”

redazione 25 Settembre 2025