DAZN – Conte a Roma due giorni con De Laurentiis. Mercoledì firma e annuncio

Sarà mercoledì il giorno in cui avverranno firma e annuncio di Antonio Conte a Napoli: le ultime direttamente dal giornalista Accomando.

Antonio Conte si prepara ad assumere le redini della SSC Napoli e il via al conto alla rovescia è già stato annunciato. Attraverso i canali social del giornalista di DAZN, Orazio Accomando, sono emersi dettagli cruciali sulle mosse del tecnico in vista della sua ufficiale nomina come nuovo allenatore azzurro. Ecco quanto scritto dal giornalista sulla piattaforma X:

“Il programma di Antonio Conte: due giorni a Roma con il presidente De Laurentiis. Mercoledì la firma sul contratto e annuncio ufficiale“.

Il programma di Conte prevede due giorni nella capitale, in compagnia del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’appuntamento chiave è fissato per mercoledì, giorno in cui è prevista la firma del contratto e l’annuncio ufficiale del patron.

La giornata di oggi ha visto l’arrivo di voci contrastanti riguardo alla presenza del tecnico salentino in città. Queste speculazioni sono state prontamente vagliate, ma non è stata fornita alcuna conferma riguardo al suo effettivo arrivo nella città partenopea.

Secondo le indiscrezioni più recenti, Conte si recherà negli uffici della Filmauro a Roma, dove avverrà il rituale della firma contrattuale e la foto ufficiale che segnerà il suo passaggio alla guida del Napoli.