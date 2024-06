Conte a Napoli? Alvino smentisce: “Arriverà solo il giorno della presentazione”

Alvino smentisce i rumors sull’arrivo imminente del tecnico salentino, confermando l’attesa fino al giorno della presentazione ufficiale.

Napoli, 3 giugno 2024 – Le voci che circolavano sul possibile arrivo di Antonio Conte a Napoli sono state momentaneamente dissipate. Nonostante le speculazioni iniziali, l’atteso incontro tra il tecnico salentino e il club partenopeo dovrà ancora attendere qualche giorno.

Nella giornata odierna, diverse testate avevano riportato con enfasi l’imminente arrivo di Conte a Capodichino, alimentando l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Ma la situazione si è rivelata diversa da quanto ipotizzato.

Conte-Napoli, la smentita di Alvino

Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha confermato che Antonio Conte non è attualmente a Napoli e che il suo arrivo è previsto esclusivamente per il giorno della presentazione ufficiale alla stampa. Questa dichiarazione ha fugato ogni dubbio sullo stato dell’accordo tra il tecnico e il club partenopeo.

“Conte non è a Napoli e non arriverà se non nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa”, ha affermato Alvino, mettendo fine alle speculazioni sulla tempistica del trasferimento.

Nonostante l’attesa prolungata, l’accordo tra Antonio Conte e il Napoli è confermato fino al 2027, segnando l’inizio di una nuova era per il club azzurro. Le parole di Giovanni Scotto, altro esperto del settore, confermano che non vi sono ostacoli imprevisti e che le tempistiche prevedono un annuncio e una presentazione rapidi, probabilmente entro la metà della settimana in corso:

“Clessidre, indici, freccette con “soon” vari ormai sono in esaurimento, ma per l’annuncio di Conte occorrerà aspettare ancora. Nessun ostacolo e niente colpi di scena improvvisi. Le tempistiche sono per metà settimana. Annuncio e presentazione a stretto giro, ma oggi Conte non è a Napoli”.

In conclusione, sebbene l’attesa per l’arrivo di Antonio Conte a Napoli si prolunghi, la certezza dell’accordo tra il tecnico e il club non è messa in discussione. I tifosi azzurri dovranno quindi pazientare ancora qualche giorno prima di dare il benvenuto al nuovo allenatore.