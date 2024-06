GAZZETTA – Napoli, il giorno di Conte: il tecnico è atterrato a Capodichino, attesa per la firma

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è pronto per riportare entusiasmo in città. Lo sbarco a Capodichino in mattinata, attesa per la firma.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il calcio napoletano si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua storia, con l’arrivo imminente di uno dei tecnici più stimati del panorama mondiale. Antonio Conte è sbarcato a Napoli, segnando l’inizio di una nuova era per il club azzurro.

Il suo arrivo all’aeroporto di Capodichino non è passato inosservato. Con uno sguardo sorridente e il volto disteso, il futuro allenatore del Napoli ha dimostrato la sua determinazione e la sua prontezza nel mettersi subito al lavoro.

Secondo le ultime indiscrezioni, la giornata potrebbe riservare un importante annuncio da parte del club partenopeo, guidato da Aurelio De Laurentiis. Il noto quotidiano sportivo Gazzetta dello Sport già titola: “Napoli, il giorno di Conte: è atterrato a Capodichino, ora la firma”.

Ecco quanto si legge:

“Antonio Conte scalpita: ha voglia di ricominciare, di mettersi subito al lavoro, di sentire il calore dei napoletani e capire l’effetto che fa il Maradona che pulsa di passione visto dalla panchina “giusta””.

Si parla di un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione, con bonus legati agli obiettivi sportivi da raggiungere. Ma più che il lato economico, Conte sembra essere motivato dalla voglia di riportare entusiasmo in una città profondamente legata alla sua squadra, delusa dagli scarsi risultati della stagione passata.

“Antonio ha fatto il possibile per andare incontro alle esigenze del Napoli e questo ha fatto la differenza: a ore firmerà un contratto triennale da 6 milioni a stagione più bonus, che avranno – ovviamente – un peso diverso a seconda del traguardo raggiunto. Ma il primo obiettivo da centrare sarà quello di riportare entusiasmo in un ambiente profondamente deluso dall’ultima fallimentare stagione”.

Il presidente De Laurentiis, conscio dell’importanza di questa scelta, ha deciso di puntare dritto sull’uomo migliore per il lavoro da compiere. Conte, con la sua abilità nel gestire le sfide e la sua capacità di unire squadra e città, sembra essere la risposta perfetta alle esigenze del Napoli.

“Anche per questo, De Laurentiis ha deciso di andare dritto sul migliore allenatore possibile: Conte ama le sfide e Napoli oggi è qualcosa di più. C’è un popolo da riavvicinare alla squadra e lui è l’uomo giusto per ricreare velocemente quell’unione fondamentale tra squadra e città”,

Il popolo partenopeo non vede l’ora di accogliere il nuovo allenatore e di iniziare questa nuova avventura calcistica. Con Conte ai vertici del club, c’è la speranza che il Napoli possa ritrovare il suo smalto e competere ai massimi livelli, portando gioia e orgoglio a una città intera.