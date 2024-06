Mercato Napoli, Conte e il bomber dei suoi sogni: ecco chi è Viktor Gyökeres

Napoli a caccia del nuovo bomber: il preferito di Conte è il gigante svedese Viktor Gyökeres, possibile nuovo acquisto del club.

Il Napoli è sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante mentre il futuro di Victor Osimhen rimane incerto, con molte voci che indicano una sua possibile partenza in questa sessione di calciomercato.

Il club partenopeo sembra essere orientato verso l’idea di rinforzare il reparto offensivo, specialmente considerando che potrebbero essere necessari più di un’opzione in attacco se sia Osimhen che Simeone lasciassero il club. Il duo è oggetto di interesse da parte di diverse squadre, anche di alto livello.

L’arrivo del nuovo allenatore Antonio Conte potrebbe portare a importanti cambiamenti e stabilire nuove gerarchie nel gruppo. Si prevedono colloqui individuali per valutare la motivazione dei giocatori e il loro attaccamento alla maglia, caratteristiche fondamentali per il tecnico leccese, come dimostrato nei suoi successi passati alla Juventus.

Chi è Viktor Gyökeres

Il Napoli sta esaminando diverse opzioni sul mercato, ma sembra che Conte abbia già un favorito in mente: Viktor Gyökeres. Il gigante svedese si è distinto come capocannoniere della Primeira Liga portoghese, con 29 gol nel campionato e un totale di 43 reti in 50 partite giocate in questa stagione con la maglia dello Sporting Lisbona.

Gyökeres, che compirà 26 anni domani, sembra rispondere perfettamente ai requisiti del nuovo progetto offensivo del Napoli. Il club ha già avviato trattative con gli agenti del giocatore e continuerà a farlo per assicurarsi il suo arrivo e soddisfare le ambizioni del nuovo allenatore.

Viktor Gyökeres | All 45 Goals In Sporting (youtube.com)