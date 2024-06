Corbo: “Conte ha fatto stilare il comunicato che blocca Di Lorenzo”

Il giornalista Corbo si è soffermato sull’imminente arrivo di Conte a Napoli e sul comunicato del club circa la situazione di Di Lorenzo.

Il giornalista sportivo di spicco Antonio Corbo, nel suo recente editoriale su La Repubblica, getta nuova luce sull’arrivo di Antonio Conte alla guida del Napoli. Corbo rivela retroscena intriganti, tra cui il ruolo determinante di Conte nella stesura di un comunicato che ha sorpreso molti, e la sua determinazione nel mettersi al servizio del club azzurro.

Corbo sottolinea come l’arrivo di Conte a Napoli rappresenti un punto di svolta per entrambe le parti coinvolte. Non solo Conte ha deciso di intraprendere questa nuova sfida, ma ha anche assunto un ruolo attivo nella gestione delle dinamiche interne al club, come dimostrato dalla sua influenza nella stesura del comunicato che ha bloccato le voci su Di Lorenzo. Ecco quanto dichiarato nel suo editoriale:

“Conte per molto meno rimette in moto la sua carriera a Napoli, non aveva altre offerte in Italia e il Napoli non aveva un’altra scelta migliore per affidabilità tecnica, fame di successi, disciplina. Ha fatto stilare lui il comunicato che blocca Di Lorenzo”.

Poi ancora: “Già confida che darà la vita per il Napoli e per lui… Altro che Juve”. Giuntoli non sparerà offerte per averlo. Giocando, Di Lorenzo farà dimenticare ai tifosi di aver pensato alla Juve”.

Infine, il giornalista mette in evidenza il ruolo chiave di altre figure nella rinascita del Napoli, come il mantenimento di Kvaratskhelia con un ingaggio migliore, come desiderato da Conte, e l’arrivo di Lele Oriali, un professionista rispettato e amato, che potrebbe contribuire a rafforzare l’unità e la coesione all’interno del club.

“Rimarrà Kvaratskhelia con un ingaggio migliore, come Conte auspica da un primo incontro con De Laurentiis. L’arrivo di Lele Oriali, un vecchio campione riservato che sa farsi amare dai giovani, sanerà i rapporti interni”.