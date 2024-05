La SSC Napoli risponde a Giuffredi: “Di lorenzo non si muove, ha 4 anni di contratto”

Il Napoli replica duramente all’agente Giuffredi sulle voci di addio di Di Lorenzo. Il club ribadisce il contratto fino al 2027 del capitano.

Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di Giovanni Di Lorenzo. Dopo le dichiarazioni del suo agente Mario Giuffredi, che ha parlato di un possibile addio del capitano azzurro, il club partenopeo ha replicato con un duro comunicato, ribadendo la volontà di trattenere il terzino fino alla scadenza del contratto.

Il Napoli: “Di Lorenzo Non Si Muove”

Nel comunicato, il Napoli ha espresso sorpresa per le parole di Giuffredi, sottolineando che “Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione”.

Il Contratto fino al 2027

Il punto focale della questione risiede nel contratto di Di Lorenzo, che lo lega al Napoli fino al 2027. Il club partenopeo sembra intenzionato a rispettare l’accordo, considerando il terzino una pedina fondamentale per il futuro.

Giuffredi Replicherà?

Dopo la dura presa di posizione del Napoli, resta da vedere se l’agente Giuffredi replicherà nuovamente o se preferirà ricomporre la frattura. Una cosa è certa: il club non sembra intenzionato a fare sconti sul proprio capitano.

Conte Spera in una Ricomposizione

In attesa dell’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, l’ex tecnico dell’Inter spera che la situazione possa ricomporsi. Avere Di Lorenzo a disposizione sarebbe fondamentale per il progetto del salentino.

In conclusione, il Napoli ha lanciato un messaggio chiaro: Giovanni Di Lorenzo non è in vendita. Nonostante le voci di un possibile addio, il club è determinato a trattenere il proprio capitano fino alla scadenza del contratto nel 2027. Una presa di posizione netta che potrebbe portare a un nuovo confronto con l’agente Giuffredi, ma che dimostra la volontà del Napoli di mantenere intatta la spina dorsale della squadra.