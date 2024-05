Bellinazzo: “Conte, investimento Sostenibile per De laurentiis”

Marco Bellinazzo analizza l’operazione Conte al Napoli, sostenendo che De Laurentiis non comprometterà gli equilibri finanziari grazie alla riserva di liquidità.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli rappresenta un investimento importante per il club partenopeo, ma secondo Marco Bellinazzo, noto giornalista economico, non andrà ad intaccare gli equilibri finanziari del club grazie alla riserva di liquidità accumulata e alla prospettiva di una cessione importante come quella di Victor Osimhen.

Il Compromesso per Conte

Intervenuto a Radio CRC, Bellinazzo ha analizzato l’operazione che dovrebbe portare Conte a Napoli: “Le due parti si sono venute incontro, ma è stato più il Napoli a venire incontro ad Antonio Conte. Si è trovato un compromesso che dovrebbe essere intorno a 6 milioni al netto, circa 10 milioni al lordo considerando anche lo staff”.

Investimento Sostenibile Grazie alla Champions

Secondo Bellinazzo, il Napoli può permettersi questo investimento a patto di centrare la qualificazione in Champions League: “Il Napoli se lo può permettere a patto che debba pagare quei bonus, perché dipendono dal treno Champions League. De Laurentiis ha sempre tenuto in equilibrio i conti e ha conservato una riserva di liquidità“.

La Cessione di Osimhen per Compensare

L’eventuale cessione di Victor Osimhen potrebbe inoltre garantire una plusvalenza importante per il Napoli, contribuendo a bilanciare l’operazione Conte: “C’è in prospettiva una cessione importante come quella di Osimhen, vedremo quanta plusvalenza garantirà“.

L’Equilibrio Finanziario del Napoli

Bellinazzo ha elogiato la gestione oculata di De Laurentiis, sottolineando che l’equilibrio finanziario del Napoli si basa sulla partecipazione alla Champions League almeno tre volte in un quinquennio: “L’equilibrio del Napoli si basa sul fatto che almeno tre volte in un quinquennio debba partecipare alla Champions League“.

Il Nodo delle Strutture

Nonostante la solidità finanziaria, Bellinazzo ha evidenziato una carenza nella gestione De Laurentiis riguardo alle strutture: “Un aspetto negativo della gestione De Laurentiis è quello riguardante le strutture“.

In conclusione, l’operazione Conte sembra essere sostenibile per il Napoli grazie alla riserva di liquidità accumulata e alla prospettiva di una cessione importante come quella di Osimhen.

De Laurentiis, noto per la sua gestione oculata, non comprometterà gli equilibri finanziari del club, a patto di centrare la qualificazione in Champions League, obiettivo chiave per il mantenimento dell’equilibrio economico.