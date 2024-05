SportItalia: Conte-Napoli, è Fatta! Firma e Annuncio Attesi Lunedì Mattina

Antonio Conte è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli. L’accordo è stato raggiunto e l’annuncio ufficiale arriverà lunedì mattina.

È tutto pronto per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Manuel Parlato di Sportitalia, l’accordo tra l’allenatore salentino e il club azzurro è stato raggiunto, e l’annuncio ufficiale è atteso per lunedì mattina.

Conte-Napoli, gli Ultimi Dettagli

“Conte, firma e annuncio lunedì mattina“, ha annunciato Parlato su Instagram, confermando che ormai non mancano che gli ultimi dettagli burocratici prima dell’ufficialità del nuovo tecnico partenopeo. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, il Napoli sembra finalmente aver trovato il sostituto diC alzona.

Un’Attesa Lunga e Ricca di Rumors

L’arrivo di Conte sulla panchina del Napoli è stato a lungo nell’aria, con numerosi rumors che hanno tenuto incollati i tifosi azzurri. Dalle prime voci su un possibile interesse alle conferme del presidente De Laurentiis, fino alle indiscrezioni sugli ultimi dettagli contrattuali, l’attesa per l’annuncio ufficiale si è fatta sempre più intensa.

L’Inizio di un Nuovo Ciclo

Con l’arrivo di Conte, il Napoli spera di dare il via a un nuovo ciclo vincente dopo la brutta stagione post Scudetto. Il tecnico salentino porterà al Napoli tutta la sua grinta e la sua fame di successi, promettendo una squadra ambiziosa.

Tifosi in Fermento per l’Annuncio

L’annuncio atteso per lunedì mattina metterà fine all’attesa dei tifosi napoletani, che da settimane seguono con trepidazione gli sviluppi della trattativa. Conte rappresenta una scelta di grande prestigio per il Napoli, e i supporters azzurri non vedono l’ora di accogliere il nuovo allenatore e iniziare questa nuova avventura.

In conclusione, il Napoli è pronto ad abbracciare Antonio Conte. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, l’annuncio ufficiale sembra finalmente essere dietro l’angolo, con la firma e la presentazione attese per lunedì mattina. Un nuovo capitolo sta per iniziare per il club partenopeo, con l’ambizione di confermarsi ai vertici del calcio italiano e europeo.