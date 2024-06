KISS KISS – Il primo colpo del Napoli di Conte sarà Arthur Theate

Il Napoli di Conte ha messo nel mirino l’ex giocatore del Bologna, ora al Rennes, Arthur Theate. Passi importanti anche verso Di Lorenzo.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti interne al club, il Napoli di Antonio Conte sembra pronto a sferrare il suo primo colpo estivo. Arthur Theate, difensore centrale del Rennes con un passato importante al Bologna, è al centro dell’attenzione partenopea. La notizia è stata riportata in anteprima da Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione odierna di Radio Goal.

Il nome di Theate figura in cima alla lista dei desideri del club azzurro per la prossima stagione. Si prevede un rapido affondo da parte della società, desiderosa di rinforzare la retroguardia in vista della nuova stagione calcistica.

Nel frattempo, Antonio Conte ha già avviato i contatti con Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli. Tuttavia, sembra che il tecnico azzurro voglia andare oltre, avviando personalmente le trattative con l’agente del giocatore. Conte ha espresso in modo chiaro la sua determinazione nel voler confermare il laterale destro nella sua squadra, e sembra che il supporto della dirigenza azzurra non manchi.

A supporto del mister, il neo direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono schierati a favore della volontà di Conte, confermando il massimo impegno nella realizzazione dei suoi piani per il mercato estivo.

Il Napoli si prepara dunque a muoversi con decisione sul mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, sotto la guida esperta di Antonio Conte.