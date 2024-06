Conte-Napoli, De Maggio: “Ecco la data esatta e la location in cui verrà presentato”

Retroscena targato Valter De Maggio sull’arrivo di Conte al Napoli: spunta una nuova location per la presentazione del nuovo mister.

Valter De Maggio, noto giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha svelato dettagli intriganti sull’atteso arrivo di Antonio Conte alla guida del Napoli. Durante una recente trasmissione di Radio Goal, De Maggio ha gettato luce su alcune indiscrezioni riguardanti il presunto arrivo di Conte a Napoli.

“Da una fonte diretta di Capodichino vi dico che Conte non è atterrato a Napoli”, ha dichiarato De Maggio, sollevando interrogativi sulla veridicità delle immagini circolate sul web. “Perché nella foto c’è un finanziere con un badge che non è quello in dotazione allo scalo partenopeo. Nessun aereo di linea o privato è atterrato alle 00.20 di questa notte, così come non risulta nello scalo passeggeri il transito di Antonio Conte. Quelle foto apparse sul web non sono state scattate a Capodichino”.

Il giornalista ha poi ripercorso la sua precedente segnalazione dell’entusiasmo di Conte per l’opportunità di guidare il Napoli: “Il 13 febbraio raccontai dell’entusiasmo di Conte e di quanto questa piazza lo stuzzicasse. Era convinto che con questa squadra e questa società si potesse fare molto bene e tornare a vincere”.

L’aspetto più interessante delle sue rivelazioni è stato il suggerimento di una nuova location per la presentazione ufficiale di Conte. “Dissi che sarebbe stato bello poterlo presentare il 13 giugno”, ha affermato De Maggio, “mercoledì verrà annunciato ufficialmente dal Napoli ed il Napoli sta valutando di presentarlo proprio il giorno di Sant’Antonio non allo stadio “Diego Armando Maradona” bensì in una nuova location, al Palazzo Reale di Napoli, secondo le notizie in nostro possesso attualmente”.

Questa nuova prospettiva ha suscitato un certo interesse, poiché rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto alla tradizionale presentazione presso lo stadio. Il Palazzo Reale di Napoli, con la sua maestosità e il suo prestigio storico, potrebbe offrire uno scenario suggestivo per celebrare l’inizio di una nuova era per il Napoli calcistico.