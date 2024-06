Mercato Napoli, Modugno rivela: “Quattro acquisti. Anguissa e Meret resteranno”

Novità sul fronte calciomercato: alcuni azzurri resteranno mentre altri lasceranno il Napoli. Le ultime dall’inviato Francesco Modugno.

Il Napoli si prepara a un’estate di cambiamenti sul fronte del calciomercato, con l’attenzione rivolta agli acquisti necessari per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Francesco Modugno, giornalista di SKY, durante una recente intervista a Radio Goal, Antonio Conte, il probabile nuovo allenatore del Napoli, ha già iniziato a delineare la sua visione per la squadra partenopea.

“Antonio Conte ritiene che la rosa attuale del Napoli sia di ottimo livello e non prevede rivoluzioni”, ha dichiarato Modugno. “Potrebbero cambiare quattro calciatori nell’undici titolari., con l’arrivo di tre nuovi giocatori in difesa: due centrali e un esterno sinistro”.

Una delle certezze riguarda Giovanni Di Lorenzo, il quale, secondo le parole di Modugno, è destinato a restare al Napoli. “Per Antonio Conte, il problema del laterale destro non si pone: Di Lorenzo sarà confermato nella sua posizione”, ha confermato il giornalista.

Inoltre, altri due nomi già presenti nella rosa attuale, André-Frank Zambo Anguissa e Alex Meret, possono dormire sonni tranquilli, poiché Conte ha manifestato la sua intenzione di mantenerli nel club azzurro.

“Anguissa e Meret resteranno certamente in azzurro”, ha affermato Modugno. “Ma non è tutto: il Napoli prevede anche l’arrivo di un nuovo attaccante per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Molto dipenderà dalle strategie di gioco adottate dal nuovo allenatore”.