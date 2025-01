Conte: “Politano e Kvara saltano la Fiorentina, I mieri ragazzi stanno andando oltre ogni limite”

L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Firenze. Emergenza in attacco con Spinazzola possibile soluzione offensiva. Conte risponde alle dichiarazioni di Palladino sullo scudetto.

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa al centro sportivo di Castel Volturno per presentare la sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 18:00. Il tecnico azzurro ha dovuto fare i conti con una doppia assenza pesante in attacco.

“È stata una settimana con qualche intoppo: non c’è Politano e nemmeno Kvaratskhelia” ha esordito Conte. “Gli imprevisti e gli infortuni fanno parte della stagione e di ogni squadra. Fino ad ora siamo stati bravi a sopperire alle assenze, come accaduto con Lobotka e Gilmour. Lo stiamo facendo adesso con Buongiorno, lo abbiamo fatto con Kvaratskhelia il cui ginocchio non è ancora guarito. Kvara ha avuto un affaticamento muscolare, e stavolta c’è da sopperire all’assenza di Politano. Cercheremo di sopperire con il lavoro di squadra”.

Per far fronte all’emergenza offensiva, spunta l’opzione Spinazzola in posizione più avanzata: “Lui nasce ala, è molto bravo nella fase offensiva e ai tempi della Juventus era un’ala. Poi si è trasformato in un quinto con qualità tecniche importanti ed offensive, può essere una opzione”.

Sul momento della squadra, il tecnico ha sottolineato: “Manca ancora una partita per arrivare a metà, sicuramente quanto fatto finora ci deve fare fiducia e far crescere autostima. Dobbiamo essere contenti di ciò che stiamo facendo, abbiamo lavorato tanto e dobbiamo continuare su questa strada”.

Interrogato sulla possibilità di mettere pressione alle rivali, Conte è stato chiaro: “Mettere pressione oggi ad Inter o Atalanta, le abbiamo viste ieri, secondo me è molto difficile. Dobbiamo pensare a noi stessi, a mettere punti in classifica. Saranno punti che a fine campionato diranno che cosa faremo l’anno prossimo. A squadre come Inter e Atalanta c’è una maturità mentale molto alta, parliamo di top club a livelli importanti”.

Sulla Fiorentina, ha evidenziato: “Noi abbiamo rispetto degli avversari, ma non temiamo nessuno. C’è grandissimo rispetto, stanno facendo benissimo e producono più picchi di velocità durante la partita. Ha giocatori bravi a campo aperto e stanno facendo bene. Dovremo avere rispetto, e al tempo stesso fare la nostra partita”.

Particolare attenzione alle parole di Palladino sullo scudetto: “Raffaele quando è arrivato alla Juventus mi ha trovato negli ultimi anni di carriera, ha bruciato le tappe in panchina ed è passato dalla Primavera del Monza alla prima squadra, e ora la Fiorentina. Se siamo in testa alla classifica è normale dire che si possa lottare per il primo posto. Speriamo di essere coinvolti sempre di più trovando allenatori che continuino a dirlo, vorrebbe dire che siamo ancora lì”.

Conte ha poi risposto con fermezza a chi chiede se il Napoli possa fare di più: “Significa essere da soli in testa alla classifica, non so cosa vi aspettavate o speravate. Stiamo tirando la macchina al massimo, stiamo andando al massimo dei giri. Mi sarò perso qualcosa, se qualcuno si aspettava di più, con tutto il rispetto, mi sembra che questi ragazzi stiano andando oltre le proprie possibilità o previsioni ottimistiche”.

Sul tema dei rinforzi e della costruzione della squadra, il tecnico ha concluso: “Quando parlo di percorso di costruzione, è racchiuso tutto questo discorso. Ho preso una situazione in mano provando a valutare da fuori, dopo sei mesi da dentro ho valutazioni molto più certe.

Quando stai costruendo serve tempo e pazienza, io vi trovo molto impazienti. Nella costruzione c’è da aggiungere determinati tasselli, devo dire che segniamo poco? Sicuramente possiamo aspettarci più gol, tante volte arriviamo in area e non finalizziamo. Ma essendo all’inizio, certo mancano dei tasselli che altre squadre hanno. Io me li bacio uno ad uno questi ragazzi, per ciò che dimostrano ed il loro attaccamento e senso d’appartenenza”.