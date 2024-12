Conte: “Nessuna preoccupazione, contro la Lazio visto il Napoli che voglio”

Il tecnico del Napoli analizza la sconfitta contro la Lazio e difende la prestazione dei suoi ragazzi sottolineando la necessità di migliorare negli ultimi metri.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta interna per 0-1 contro la Lazio, analizzando la prestazione dei suoi.

“La partita di oggi ha detto chiaramente che il percorso che stiamo facendo è quello giusto”, ha esordito il tecnico azzurro. “Nella nostra idea c’è sempre quello di aggredire l’avversario senza fargli fare il proprio gioco. Non sono dispiaciuto per la prestazione, i ragazzi hanno dato tutto e spinto con grande impegno e personalità contro una buona squadra”.

Il mister ha fatto i complimenti alla Lazio: “Non è lì per caso, non è una meteora”. Sulla partita ha aggiunto: “Non sono preoccupato, oggi ho visto quello che voglio vedere sempre, aggredendo gli avversari, senza mai essere domi. Poi bisogna essere più qualitativi negli ultimi trenta metri perché lì ci arriviamo con facilità ma poi facciamo più fatica”.

Infine, un commento sul lavoro svolto finora: “Abbiamo iniziato il percorso, ci stiamo lavorando tanto. Sta dando buoni frutti, sono passati solo cinque mesi. Non si torna indietro, non voglio vedere una squadra remissiva che si difende solo senza giocarsi la partita. Non è nella nostra indole, vogliamo sempre proporci in avanti per segnare e portare il risultato dalla nostra. Ci vuole più qualità davanti”.