Napoli-Lazio 0-1, i gufi fanno festa sul web, e qualcuno li appoggia!

La terza sconfitta consecutiva al Maradona contro i biancocelesti scatena le reazioni sul web, mentre il giornalismo locale offre spazio a voci critiche.

La Lazio si conferma bestia nera del Napoli al Maradona. Dopo il successo in Coppa Italia, i biancocelesti si ripetono in campionato con l’1-0 firmato Isaksen, mettendo in mostra tutti i problemi degli azzurri in casa. Per Antonio Conte è la terza sconfitta in campionato che fa scivolare i partenopei dietro l’Atalanta in classifica, rendendo ancora più in salita la corsa verso le zone alte.

E come sempre, quando il Napoli perde, sui social parte la festa dei gufi. Tutti a puntare il dito contro gli azzurri, mentre nessuno parla dei regali arbitrali che stanno ricevendo Juventus, Atalanta e Inter. È sempre la solita storia: appena Napoli e il Sud provano ad alzare la testa, partono gli attacchi. Gli arbitri? Due pesi e due misure: quello che vale per le altre squadre non vale per il Napoli.

Ma la cosa che fa più male viene da casa nostra. Alcune testate cittadine stanno dando spazio a chi rema contro, come Tancredi Palmeri, uno che ha pure brindato quando è saltata la cessione di Osimhen in Arabia. Ma vi rendete conto? I primi gufi sono proprio qui, pronti a godere a ogni passo falso del Napoli.

Una situazione che non aiuta di certo Conte e la squadra, che ora devono trovare la forza di rialzarsi. E magari zittire qualche bocca maligna di troppo.