“Come fa a non vedere”: il messaggio dei tifosi azzurri a Conte

La prestazione deludente dell’attaccante belga nella sconfitta contro la Lazio scatena la rabbia dei supporter azzurri sui social.

Il Napoli di Antonio Conte incassa la terza sconfitta in campionato, cedendo il passo alla sorprendente Lazio di Marco Baroni. Una battuta d’arresto che segna un netto passo indietro rispetto alla convincente prova offerta contro il Torino, con i tifosi che hanno già individuato il principale responsabile.

La rabbia dei tifosi azzurri esplode sui social network contro Romelu Lukaku. “90 minuti di nulla assoluto, non tiene una palla e rallenta il gioco. Con lui in campo è come giocare in inferiorità numerica”, scrive un supporter su X. Altri fanno eco: “45 milioni buttati, non azzecca uno stop. Dateci Simeone e un attaccante vero a gennaio”.

Le critiche si moltiplicano ora dopo ora: “Tre tiri in porta in cinque partite, zero gol su azione. Ma quanto dobbiamo aspettare ancora?”, mentre c’è chi punta il dito anche verso la panchina: “Conte si ostina con il suo pupillo, ma è evidente che non sia più il giocatore dell’Inter”.

La soluzione, secondo gran parte della tifoseria, ha un nome preciso: Giovanni Simeone. “Il Cholito in panchina e questo fantasma in campo, assurdo”, sintetizza efficacemente il pensiero comune sul web. Nonostante le critiche, Conte continua a vedere in Lukaku un suo fedelissimo, anche se l’attaccante sta mostrando una versione molto distante da quella ammirata in passato, specialmente con la maglia dell’Inter.