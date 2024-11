“L’Atalanta è più forte”: Conte analizza il ko del Napoli e indica la strada | DAZN

Il tecnico azzurro riconosce la superiorità attuale della Dea ma difende la prestazione della squadra

Dopo il pesante 3-0 al Maradona, Antonio Conte analizza con lucidità la sconfitta del suo Napoli contro l’Atalanta. Il tecnico azzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, riconosce la superiorità degli orobici ma difende la prestazione dei suoi.

L’analisi della partita

“Devo essere sincero”, esordisce Conte, “la squadra ha performato nella giusta maniera. Sono stati gli episodi, soprattutto sui gol, a fare la differenza”. Il tecnico del Napoli sottolinea come le statistiche siano state equilibrate, evidenziando il grande dispendio di energie dei suoi nel pressing.

Il riconoscimento all’Atalanta

“In questo momento l’Atalanta è più forte di noi e rappresenta un punto di riferimento”, ammette Conte ricordando le sue parole in conferenza pre-partita. “Non era un modo per mettere le mani avanti, ma una valutazione oggettiva. La Dea sta facendo un percorso importante da anni, ha vinto l’Europa League e ha una rosa strutturata per la Champions“.

La differenza tecnica

Il mister azzurro evidenzia le difficoltà incontrate nei duelli individuali: “L’Atalanta è molto forte nell’uno contro uno. Ci sono mancati l’ultimo passaggio e la precisione nel tiro, cosa che a loro non è successa”. Nonostante la strategia di pressing uomo contro uomo, i bergamaschi “sono riusciti a tenere più palla e a sviluppare meglio il gioco”.

Il processo di crescita

“Dobbiamo prendere questo tipo di partite e valutarle perché fanno parte di un processo”, conclude Conte. “L’anno scorso siamo arrivati decimi, loro fanno le coppe. Fino ad oggi abbiamo fatto non bene, ma benissimo”.