Napoli, tre nomi per la difesa: Conte vuole un rinforzo, novità sui rinnovi

Il club azzurro è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico salentino nel mercato di gennaio

Il Napoli capolista pensa già al futuro. Nonostante il primato in Serie A, la società azzurra vuole regalare ad Antonio Conte un rinforzo importante per la difesa nella sessione di gennaio. A rivelarlo è Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW.

Il punto sul mercato

La priorità del club partenopeo è chiara: serve un nuovo difensore centrale. Radu Dragusin resta una pista concreta, ma molto dipenderà dalla posizione del Tottenham. Il centrale rumeno non è però l’unica opzione sul tavolo della dirigenza azzurra.

Le alternative per la difesa

Secondo Ceccarini, il Napoli monitora con attenzione Jaka Bijol dell’Udinese, già seguito in estate dall’Inter. L’operazione a gennaio non sarebbe semplice, considerando i costi e la necessità dei friulani di trovare un sostituto.

Più percorribile la pista che porta a Jakub Kiwior. Il difensore polacco non sta trovando molto spazio all’Arsenal e i Gunners potrebbero aprire al prestito con diritto di riscatto, formula che intriga il Napoli.

Il punto sui rinnovi

Ceccarini fa il punto anche sui rinnovi: proseguono i contatti per il prolungamento di Kvaratskhelia, mentre per Alex Meret si avvicina la fumata bianca. Il club azzurro propone un’estensione fino al 2027 o 2028. Manca ancora l’accordo definitivo ma le sensazioni sono positive.

La capolista non vuole lasciare nulla al caso: il mercato di gennaio potrebbe regalare a Conte quel tassello difensivo necessario per blindare il primato. Napolipiu.com seguirà tutti gli sviluppi con aggiornamenti in tempo reale.