LDT: “Siete l’ultimo baluardo dell’informazione libera”: la lettera dei tifosi che fa riflettere

I sostenitori azzurri si rivolgono alla redazione di napolipiu.com sottolineando l’importanza di un giornalismo libero.

LDT, lettere dai tifosi. La redazione di napolipiu.com ha ricevuto una toccante lettera firmata da sei appassionati tifosi del Napoli. Le loro parole meritano una riflessione profonda sullo stato del giornalismo sportivo in Italia, specialmente quando si parla di calcio napoletano.

Il grido dei tifosi

“Gent. Direttore, ci rivolgiamo a Lei perché siete il faro dell’informazione nel deserto mediatico napoletano e del Meridione in generale. Sembrate un giornalista d’altri tempi, una figura mitologica che si erge fra le macerie di un’informazione ormai alla deriva. Non possiamo dimenticare che l’Italia è ultima in Europa per libertà di stampa e la classifica peggiora di molto se si considera il lato sportivo.

Non dimentichiamo Direttore che in Italia l’informazione è apertamente schierata, e non si nasconde nemmeno, a difesa e tutela di Inter, Juventus e Milan. Il calcio è lo specchio della politica e nei palinsesti sportivi se le cantano e se la ridono senza mai contraddittorio, credendo di dare parvenza di equilibrio con qualche foglia di fico di un rappresentante di Napoli.

In questo contesto è compreso anche la RAI. Non è stato detto in Rai che Di Lorenzo era un simulatore, alla Domenica Sportiva? E non parliamo degli insulsi teatrini sportivi di Mediaset e la 7Gold, ma lì almeno c’è l’attenuante che non si paga il canone“.

I tifosi aggiungono: “Ma non è questo il punto. Siete l’unico giornale napoletano che con cronache fatte di numeri e date difende da anni, senza alcun tornaconto pensiamo, il Napoli vituperato continuamente come avviene con i luoghi comuni utilizzati per denigrare Napoli e tutto il Meridione. Siete unico nel panorama copia – incolla generale. Ci scippano scudetti, coppe, supercoppe e invece di chiedere scusa ci offendono pure con l’accusa di essere piagnoni.

A Milano e Torino imbandiscono tavole rotonde per una punizione fischiata contro una loro squadra e qui da noi attaccano Mazzari che non ha vinto la supercoppa contro Rapuano. Pensi Direttore qui da noi sono tutti esperti di calcio e dalle tante TV napoletane impartiscono lezioni di tecnica e tattica ai migliori allenatori del mondo, come Benitez e Ancelotti.

Siamo ridotti male Direttore: noi che abbiamo esportato giornalismo in tutto il mondo. Recentemente la Gazzetta di Milano senza pudore alcuno ha sciorinato un elenco di gare nelle quali il Napoli risultava favorito dagli arbitri e nessun cronista napoletano si è sentito in dovere di rispondere.

Solo il suo sito ha dimostrato con dati e fatti quanto fosse strumentale la magagna giornalistica della Gazzetta. Non riusciamo a comprendere come un grande imprenditore qual è De Laurentis non istituisca un servizio stampa all’altezza del Napoli. Magari Napolipiu.com potrebbe dare una mano per ristabilire determinate verità sulle continue mistificazioni contro il Napoli”.

Vincenzo P., Gennarino O., Gaetano F., Armando E., Tonino S., Michele R.