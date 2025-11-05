5 Novembre 2025

“CONFERMIAMO LA FRATTURA” | Fantallenatori in lacrime: la diagnosi è una mazzata per Orsolini

Lorenzo Gulotta 5 Novembre 2025
Orsolini-Italpress-Napolipiu.com

Tutti i fantallenatori in Italia sono letteralmente in lacrime. E’ arrivata una vera e propria mazzata vista la notizia inaspettata.

La vittoria per 1-3 sul campo del Parma, che aveva regalato entusiasmo e ottimismo all’ambiente rossoblù, è stata purtroppo offuscata da una notizia pesante. In casa Bologna, infatti, le ultime ore sono state accompagnate da grande preoccupazione per le condizioni di uno dei protagonisti della squadra.

Le immagini del giocatore dolorante a terra avevano già lasciato intendere che non si trattasse di un semplice colpo. Lo staff medico, intervenuto immediatamente, ha preferito non rischiare, decidendo per la sostituzione. Il volto teso dei compagni raccontava più di mille parole.

Il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno chiarito l’entità dell’infortunio. Le analisi non hanno lasciato spazio ai dubbi: si tratta di una frattura importante, una di quelle che richiedono tempi lunghi di recupero e grande pazienza. Un verdetto che pesa, non solo per la squadra ma anche per tutto il gruppo.

In un momento in cui il Bologna stava mostrando compattezza e continuità, perdere un uomo di questa caratura è un duro colpo. La sua esperienza, la capacità di leggere le situazioni e guidare i compagni in campo erano diventate un punto di riferimento imprescindibile. Ora sarà necessario trovare nuove soluzioni tattiche.

Orsolini è rimasto colpito

Particolarmente colpito Riccardo Orsolini. L’infortunio di un compagno così importante lascia sempre un vuoto, ma al tempo stesso rafforza il legame tra i giocatori. Lo spirito del gruppo sarà la chiave per superare anche questo momento difficile. E lo stesso Italiano dovrà reinventare lo scacchiere.

Il Bologna, dal canto suo, non perde la fiducia. La vittoria contro il Parma resta una prova di forza e maturità, segno di una squadra che sa affrontare le difficoltà con coraggio. Ora servirà stringersi attorno al giocatore, accompagnarlo nel recupero e continuare a lottare per gli obiettivi fissati.

Orsolini-La Gazzetta dello Sport-Napolipiu.com

Il comunicato

In particolare durante la gara con il Parma, Remo Freuler è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio che si è rivelato più serio del previsto. Gli esami effettuati nelle ore successive hanno infatti evidenziato una frattura scomposta della clavicola destra, che costringerà il centrocampista svizzero a un periodo di stop forzato.

Il club rossoblù ha comunicato che l’ex Atalanta verrà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di stabilizzazione. Solo dopo l’operazione verranno resi noti i tempi di recupero, al momento ancora incerti. Una tegola pesante per la squadra di Vincenzo Italiano e trascinata da Orsolini.

