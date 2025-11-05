BREMER OUT FINO A MARZO: la ricaduta lo terrà fuori altri 6 mesi | Peggio di un crociato saltato
Bremer è uno dei migliori difensore d’Europa, ma nell’ultimo periodo sta soffrendo per qualche infortunio di troppo.
La Juventus è in ansia per le condizioni di Gleison Bremer, il leader difensivo la cui assenza continua a pesare. Il difensore brasiliano era rientrato dopo 326 giorni dal grave infortunio al crociato subito a Lipsia, ma la nuova lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro lo ha nuovamente fermato. Un colpo duro per il reparto arretrato bianconero, che aveva ritrovato stabilità proprio grazie al suo carisma e alla sua leadership.
L’infortunio, sebbene meno grave del precedente, ha richiesto un intervento chirurgico e uno stop inizialmente stimato in 5-6 settimane. Tuttavia, i tempi di recupero si stanno allungando oltre le previsioni. Luciano Spalletti, informato sin dal suo arrivo, ha dovuto correre ai ripari adattando Teun Koopmeiners come difensore di sinistra in una retroguardia a tre, soluzione d’emergenza che ha dato risultati altalenanti.
Bremer non gioca dal 27 settembre, quando fu costretto a lasciare il campo contro l’Atalanta. Secondo Tuttosport, il difensore potrebbe tornare a disposizione tra la sfida col Cagliari del 29 novembre e quella del 7 dicembre al “Maradona” contro il Napoli. In mezzo, la partita di Coppa Italia con l’Udinese del 2 dicembre potrebbe rappresentare il test ideale per un rientro graduale.
Spalletti, nel frattempo, dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Lloyd Kelly e valutare nuove soluzioni temporanee. La speranza è una sola: rivedere presto Bremer al comando della difesa, per restituire solidità e fiducia all’intero gruppo bianconero.
Bremer, niente Brasile
Niente Nazionale per Gleison Bremer. Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha diramato le convocazioni per le amichevoli contro Senegal e Tunisia, in programma rispettivamente il 15 novembre a Londra e il 18 a Lille, ma il nome del difensore della Juventus non figura nella lista. Una scelta attesa, vista la sua condizione fisica ancora non ottimale dopo la lesione al menisco che lo tiene fermo dallo scorso settembre.
Al suo posto, Ancelotti ha preferito convocare giocatori pienamente recuperati e in forma, come l’esterno della Roma Wesley, lasciando spazio anche a diversi giovani emergenti. L’obiettivo è testare nuove soluzioni e valutare alternative in vista della prossima finestra di marzo, quando il Brasile tornerà in campo per le qualificazioni mondiali.
Obiettivo recupero totale in bianconero
Per Bremer, dunque, l’assenza in Nazionale rappresenta una pausa obbligata ma anche un’occasione per concentrarsi esclusivamente sul rientro con la Juventus. Il brasiliano, punto di riferimento della difesa bianconera, punta a tornare in campo entro dicembre per ritrovare ritmo e condizione.
Solo dopo un recupero completo potrà sperare di rientrare nelle scelte di Ancelotti per le convocazioni di marzo. Fino ad allora, il suo unico pensiero resterà quello di ritrovare la forma migliore e tornare a guidare con autorità la retroguardia della Juventus.