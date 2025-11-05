Walter Mazzarri torna in Serie A: squadra ideale per il suo iconico 3-4-2-1 | Contratto di 6 mesi
Walter Mazzarri è un allenatore che ha avuto difficoltà negli ultimi anni, ma potrebbe tornare in panchina.
Walter Mazzarri ha tratto una lezione importante dalla sua ultima esperienza sulla panchina del Napoli: non accetterà mai più di guidare una squadra “in corsa”, senza aver avuto il tempo di costruirla secondo le proprie idee. Il ritorno in azzurro, nel difficile periodo post-scudetto, lo ha profondamente segnato. Quel breve incarico, terminato con l’esonero, è stato per lui un momento di riflessione: l’affetto e il legame emotivo non bastano per affrontare sfide così complesse, soprattutto se mancano le condizioni giuste per lavorare.
Nel suo intervento a The Coaches’ Voice, Mazzarri ha ammesso di aver spesso accettato panchine per riconoscenza o entusiasmo, dimenticando i propri principi. “Da allora – ha spiegato – ho capito che dall’esterno è difficile valutare se un club possa davvero offrire le condizioni ideali”. L’ex tecnico azzurro ha ricordato anche gli ostacoli incontrati al Napoli: la partenza di Elmas e le assenze di Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa, che hanno reso il suo lavoro quasi impossibile.
Nonostante le difficoltà, Mazzarri conserva intatta la passione. Dopo oltre 700 panchine, sente di poter ancora trasmettere molto al calcio. “Voglio un progetto trasparente, in cui poter lavorare dall’inizio”, ha detto.
Il tecnico toscano guarda al futuro con fiducia, forte dell’esperienza maturata anche al Torino, dove sfiorò la Champions League. “Ho 63 anni, ma una mente giovane. Le mie idee restano attuali”, ha concluso. “Sì, posso ancora insegnare calcio.”
La Fiorentina cambia
La Fiorentina ha ufficializzato l’esonero di Stefano Pioli. Con una nota diffusa sul proprio sito, il club viola ha comunicato di aver sollevato l’allenatore dall’incarico, ringraziandolo per la professionalità mostrata. La panchina, in attesa di una decisione definitiva, è stata affidata temporaneamente a Daniele Galloppa, che ha già diretto il primo allenamento con la squadra.
Una scelta dettata dall’urgenza di dare una scossa all’ambiente dopo settimane di risultati deludenti.
Idea Mazzarri per il rilancio viola
Tra i nomi valutati per la successione, nelle ultime ore è emersa con forza la candidatura di Walter Mazzarri. L’ex tecnico di Napoli e Torino, reduce da un periodo di riflessione dopo le esperienze più recenti, rappresenterebbe per la Fiorentina una soluzione d’esperienza e pragmatismo. Mazzarri, che ha dichiarato di voler accettare solo progetti chiari e pianificati fin dall’inizio, vedrebbe in Firenze l’occasione ideale per rilanciarsi in un ambiente ambizioso ma bisognoso di stabilità.
Il club gigliato, che valuta anche alternative come Roberto Mancini o Thiago Motta, punta a chiudere in tempi rapidi. L’ipotesi Mazzarri appare concreta: un tecnico esperto, capace di restituire identità e solidità a una squadra in cerca di equilibrio.