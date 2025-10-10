CONFERMATO IL -1: cambia la classifica della Juventus | Nota ufficiale della FIGC
Le penalizzazioni sono sempre più frequenti nel calcio italiano. Sintomo delle ataviche difficoltà dei club.
Negli ultimi anni, il calcio italiano ha visto aumentare il numero di penalizzazioni inflitte alle società per motivi economici, amministrativi o disciplinari. Dalla Serie A fino alle categorie inferiori, club storici e meno noti hanno subito punti di penalizzazione in classifica, spesso con conseguenze decisive per retrocessioni o esclusioni dai tornei. Questo fenomeno ha generato tensioni tra tifosi e dirigenza, mettendo in luce una gestione finanziaria non sempre trasparente.
Le motivazioni alla base delle penalizzazioni sono varie: irregolarità nei bilanci, ritardi nei pagamenti di stipendi e contributi, problematiche legate ai pagamenti fiscali o trasferimenti sospetti. La FIGC, con l’obiettivo di garantire equità e trasparenza, ha rafforzato i controlli, ma le conseguenze per le società possono essere pesanti. Le penalizzazioni non colpiscono solo la competitività sportiva, ma minano anche la credibilità e l’immagine del club.
Oltre ai punti tolti in classifica, le penalizzazioni hanno un impatto diretto su strategie sportive e mercato: allenatori e dirigenti devono adattarsi a situazioni impreviste, cercando di mantenere motivati i giocatori e tutelare gli obiettivi stagionali. La pressione aumenta e la gestione dell’ambiente diventa sempre più complessa.
L’aumento delle penalizzazioni rappresenta un campanello d’allarme per il calcio italiano, sottolineando la necessità di una gestione più trasparente e sostenibile. Le società sono chiamate a investire non solo sul campo, ma anche nella stabilità economica e nella governance, per evitare ulteriori sanzioni e tutelare la credibilità del movimento calcistico nazionale.
Nuovo punto di penalità
Brutte notizie per il Rimini, che deve fare i conti con un’ulteriore penalizzazione. Secondo quanto comunicato dalla FIGC, il club biancorosso dovrà scontare un punto in meno in classifica per violazioni di tipo amministrativo. La decisione del TFN segue il deferimento dello scorso settembre, reso noto dopo le segnalazioni della Co.Vi.So.C., e riguarda anche l’amministratore unico Valerio Perini.
Con questa nuova sanzione, il Rimini scende a -5 in classifica nel girone B, consolidando l’ultimo posto e portandosi a otto punti di distanza dal Perugia. Finora la squadra guidata da D’Alesio aveva raccolto 2 vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, rendendo la rincorsa alla salvezza ancora più difficile.
La situazione delle squadre vicine
Nel frattempo, la Juventus Next Gen, che milita nello stesso girone, può guardare con maggiore tranquillità alla classifica, distaccandosi ulteriormente dall’ultimo posto e consolidando la propria posizione. La penalizzazione del Rimini amplifica il divario e permette ai club più stabili di pianificare con meno pressioni.
Questo ennesimo punto tolto al Rimini evidenzia come le questioni amministrative possano influire pesantemente sul rendimento sportivo. La squadra romagnola dovrà reagire sul campo per limitare i danni, mentre le avversarie possono trarre vantaggio dalla situazione, consolidando la propria posizione in classifica.