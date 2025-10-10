Gazzetta dello Sport: “Napoli, Juanlu Sánchez resta nel mirino: Manna pronto a riprovarci a gennaio”
Cosa fatta, capo ha. Ma nel calcio — e nel mercato — le storie interrotte possono sempre riprendere, con un pizzico di diplomazia. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha mai smesso di pensare a Juanlu Sánchez, il giovane esterno del Siviglia, protagonista di uno dei tormentoni dell’estate scorsa.
Per settimane il suo nome è rimbalzato tra indiscrezioni e trattative: «Arriva», «mancano solo i dettagli», «priorità concessa». Poi, all’improvviso, il silenzio. Tutto è cambiato il 14 agosto, quando l’infortunio di Lukaku ha stravolto la strategia di mercato del Napoli, dirottando le attenzioni su un nuovo attaccante e chiudendo — almeno momentaneamente — le porte del club andaluso.
A favorire i contatti tra Napoli e Siviglia era stato Alessio Secco, ex direttore generale della Juventus e oggi agente internazionale, legato da un rapporto di amicizia con il ds azzurro Giovanni Manna. Un video del 12 giugno, definito “galeotto” da Giordano sulla Gazzetta dello Sport, aveva svelato una trattativa tutt’altro che segreta, poi arenatasi per le nuove priorità di mercato.
Il Napoli, tuttavia, non ha mai archiviato la pista. Anzi, secondo la Gazzetta dello Sport, Manna starebbe già lavorando in silenzio per riaprire il discorso a gennaio. L’obiettivo è chiaro: trovare un esterno destro in grado di dare respiro a Giovanni Di Lorenzo, leader e capitano che a 33 anni (da compiere ad agosto) comincia ad avere bisogno di un ricambio naturale.
Juanlu Sánchez, classe 2002, resta un profilo che piace moltissimo. In questa stagione con il Siviglia ha collezionato sei presenze, un assist e due panchine consecutive contro Rayo Vallecano e Barcellona. Prestazioni altalenanti, ma il talento è rimasto intatto: corsa, capacità di spinta e un buon fiuto per il gol lo rendono ancora un osservato speciale degli scout di Castel Volturno.
Come aggiunge Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, tra i nomi monitorati c’è anche un’altra vecchia conoscenza del calcio spagnolo: Marc Pubill, classe 2002, ex Almería e oggi all’Atlético Madrid. Dopo un’ottima stagione con 40 presenze tra Liga e Coppa del Re (un gol e cinque assist), il terzino ha trovato poco spazio con Simeone — appena 37 minuti finora — ma resta un profilo che il Napoli continua a tenere sotto osservazione.
Due piste che portano in Spagna, due idee già annotate nei taccuini del club azzurro. E chissà che, come scrive Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la diplomazia non riesca a riannodare quei fili che l’estate scorsa sembravano spezzati.