18 Ottobre 2025

Comunicato ufficiale: “SOLLEVATO DALL’INCARICO” | La leggendaria squadra di Serie A ha deciso di cambiare

Marco Fanfani 18 Ottobre 2025
Serie A

Serie A - fonte lapresse - napolipiu.com

In Italia non si riesce a dare continuità ai progetti tecnici degli allenatori. Gli esoneri sono all’ordine del giorno.

Gli esoneri prematuri degli allenatori sono diventati una costante. Bastano poche giornate negative o una serie di risultati deludenti perché una panchina cominci a traballare. In un contesto dove la pressione dei tifosi e delle società è altissima, la pazienza sembra essere un lusso che pochi club possono permettersi, anche a costo di compromettere la continuità del progetto tecnico.

Alla base di questi esoneri affrettati ci sono diversi fattori: aspettative sproporzionate rispetto al reale valore della rosa, mancanza di risultati immediati e tensioni interne tra società e staff tecnico. In molti casi, i dirigenti preferiscono cambiare guida tecnica piuttosto che intervenire sul mercato o attendere l’assestamento della squadra. Una scelta spesso dettata più dall’emotività che da una strategia di lungo periodo.

Negli ultimi anni non sono mancati casi clamorosi: allenatori esonerati dopo poche settimane o addirittura dopo la prima giornata. Anche tecnici di esperienza, come De Zerbi o Di Francesco, hanno sperimentato quanto fragile possa essere la fiducia nel calcio italiano, dove il “risultato subito” è diventato una legge non scritta.

Questa instabilità cronica penalizza la crescita dei club e la valorizzazione dei giocatori. Un progetto sportivo ha bisogno di tempo per maturare, ma nel nostro campionato la fretta di cambiare resta più forte della visione. E così, ogni stagione, nuove panchine saltano prima ancora di vedere i frutti del lavoro iniziato.

Arriva l’esonero

L’Empoli ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Guido Pagliuca e il suo staff tecnico alla vigilia della sfida di domenica contro il Venezia. La scelta, maturata dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti, era nell’aria già da diversi giorni.

Insieme al tecnico, lasciano il club anche i collaboratori Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone.

Pagliuca
Pagliuca – fonte Facebook – napolipiu.com

Il comunicato ufficiale del club

Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la società toscana ha ringraziato Pagliuca e il suo staff per l’impegno e la professionalità mostrati durante la loro esperienza in azzurro: “A mister Pagliuca e al suo staff – si legge nel comunicato – vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.

Con l’esonero di Pagliuca, la dirigenza è ora al lavoro per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ridare slancio al progetto tecnico e stabilità ai risultati.

Altro

allegri-juventus.com-napolipiu.com

Mi ritiro a fine stagione | Addio all’ultimo baluardo della Juve di Allegri: dopo 9 anni è giunta l’ora

Lorenzo Gulotta 18 Ottobre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (8)

Conte ha rovinato la nazionale: colpa di una sua vecchia mossa | Finora hanno insabbiato tutto

Lorenzo Gulotta 18 Ottobre 2025
Italia 1934-FIGC-Napolipiu.com

Ritrovata una medaglia d’oro dei Mondiali 1934: è un pezzo di storia italiana | Asta folle tra i collezionisti

Lorenzo Gulotta 18 Ottobre 2025
Napoli Scudetto (LaPresse) Napolipiu

“In frigo non c’era niente”: ha sofferto la fame, poi è arrivata la gloria | In bacheca ha 14 scudetti

Marco Fanfani 17 Ottobre 2025
maradona-firo Sportphoto-napolipiu.com

Maradona ha “venduto” sua figlia: l’orribile retroscena venuto fuori dopo la morte | Ecco cos’ha chiesto in cambio

Lorenzo Gulotta 17 Ottobre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Allegrata di Conte: spostata la posizione in campo del suo fedelissimo | Esperimento che proverà a Torino

Lorenzo Gulotta 17 Ottobre 2025

Ultimissime

Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori McTominay e Hojlund, Conte rilancia Lucca dal 1’

redazione 18 Ottobre 2025
Serie A

Comunicato ufficiale: “SOLLEVATO DALL’INCARICO” | La leggendaria squadra di Serie A ha deciso di cambiare

Marco Fanfani 18 Ottobre 2025
allegri-juventus.com-napolipiu.com

Mi ritiro a fine stagione | Addio all’ultimo baluardo della Juve di Allegri: dopo 9 anni è giunta l’ora

Lorenzo Gulotta 18 Ottobre 2025
Manfredi sullo Stadio Maradona: "Aspettiamo l'offerta, noi siamo pronti"

Maradona, nel piano di Manfredi 200 milioni per il nuovo stadio: «Simbolo della città, pronto per Euro 2032»

redazione 18 Ottobre 2025
krol koulibaly mertens

Krol: «Conte tra i più forti al mondo. Il Napoli deve vincere con il minimo sforzo»

redazione 18 Ottobre 2025