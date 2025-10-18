Comunicato ufficiale: “SOLLEVATO DALL’INCARICO” | La leggendaria squadra di Serie A ha deciso di cambiare
In Italia non si riesce a dare continuità ai progetti tecnici degli allenatori. Gli esoneri sono all’ordine del giorno.
Gli esoneri prematuri degli allenatori sono diventati una costante. Bastano poche giornate negative o una serie di risultati deludenti perché una panchina cominci a traballare. In un contesto dove la pressione dei tifosi e delle società è altissima, la pazienza sembra essere un lusso che pochi club possono permettersi, anche a costo di compromettere la continuità del progetto tecnico.
Alla base di questi esoneri affrettati ci sono diversi fattori: aspettative sproporzionate rispetto al reale valore della rosa, mancanza di risultati immediati e tensioni interne tra società e staff tecnico. In molti casi, i dirigenti preferiscono cambiare guida tecnica piuttosto che intervenire sul mercato o attendere l’assestamento della squadra. Una scelta spesso dettata più dall’emotività che da una strategia di lungo periodo.
Negli ultimi anni non sono mancati casi clamorosi: allenatori esonerati dopo poche settimane o addirittura dopo la prima giornata. Anche tecnici di esperienza, come De Zerbi o Di Francesco, hanno sperimentato quanto fragile possa essere la fiducia nel calcio italiano, dove il “risultato subito” è diventato una legge non scritta.
Questa instabilità cronica penalizza la crescita dei club e la valorizzazione dei giocatori. Un progetto sportivo ha bisogno di tempo per maturare, ma nel nostro campionato la fretta di cambiare resta più forte della visione. E così, ogni stagione, nuove panchine saltano prima ancora di vedere i frutti del lavoro iniziato.
Arriva l’esonero
L’Empoli ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Guido Pagliuca e il suo staff tecnico alla vigilia della sfida di domenica contro il Venezia. La scelta, maturata dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti, era nell’aria già da diversi giorni.
Insieme al tecnico, lasciano il club anche i collaboratori Nazzareno Tarantino, Simone Angeli e Riccardo Carbone.
Il comunicato ufficiale del club
Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la società toscana ha ringraziato Pagliuca e il suo staff per l’impegno e la professionalità mostrati durante la loro esperienza in azzurro: “A mister Pagliuca e al suo staff – si legge nel comunicato – vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”.
Con l’esonero di Pagliuca, la dirigenza è ora al lavoro per individuare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ridare slancio al progetto tecnico e stabilità ai risultati.