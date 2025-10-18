18 Ottobre 2025

Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: fuori McTominay e Hojlund, Conte rilancia Lucca dal 1’

TORINO – Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per il match tra Torino e Napoli, valido per la sesta giornata di Serie A. Le due squadre arrivano con umori diversi ma con la stessa voglia di riscatto: i granata di Marco Baroni cercano la prima vittoria casalinga della stagione, mentre gli azzurri di Antonio Conte vogliono dare continuità ai successi con Sporting Lisbona e Genoa, mettendo definitivamente alle spalle la sconfitta con il Milan.

Conte deve però rinunciare a McTominay e Hojlund: lo scozzese è fermo per un trauma contusivo alla caviglia destra, mentre l’attaccante danese accusa un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone.
Allenatore: Marco Baroni.
A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Ilic, Lazaro, Dembele, Ngonge, Biraghi, Ismajli, Gineitis, Zapata, Njie.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Neres, Lucca, Spinazzola.
Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Elmas, Politano, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.

Situazione e curiosità

Il Torino, reduce dal pareggio beffa di Roma (3-3 contro la Lazio), cercherà di sfruttare il fattore campo per rilanciarsi. Dall’altra parte, il Napoli punta a mantenere il passo delle prime e a guadagnare punti preziosi in vista del big match di questa sera tra Inter e Roma.

