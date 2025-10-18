SINNER IN CHIARO SULLA RAI: grosso regalo per tutti gli italiani | Sarà come la Nazionale di calcio
Proprio come succede con la Nazionale di calcio. Il tennista italiano numero due al mondo verrà trasmesso in chiaro sulla Rai.
Il sogno di milioni di italiani sta per diventare realtà: Jannik Sinner sarà finalmente visibile in chiaro sulla Rai. Dopo mesi di trattative e speranze, la tv pubblica ha raggiunto un accordo per trasmettere in diretta alcuni dei match più importanti del campione altoatesino.
Negli ultimi anni, le imprese di Sinner hanno acceso la passione per il tennis in ogni angolo d’Italia. Dai tornei Slam ai successi in Coppa Davis, il giovane talento ha riportato entusiasmo e orgoglio, conquistando tifosi anche tra chi non aveva mai seguito questo sport. Vederlo ora sulla Rai, in chiaro e senza abbonamenti, è un modo per rendergli omaggio.
La Rai, da parte sua, ha colto l’occasione per riportare il tennis nel servizio pubblico. Dopo i grandi eventi della storia un nuovo capitolo si apre con Sinner protagonista. L’obiettivo è chiaro: offrire a tutti la possibilità di vivere in diretta le emozioni di un talento che rappresenta il futuro dello sport italiano.
Il paragone con la Nazionale di calcio non è esagerato. Come gli Azzurri, anche Sinner riesce a unire il Paese, davanti agli schermi, in un coro di tifo e speranza. Le sue partite diventano veri e propri eventi collettivi, capaci di fermare il tempo e far sognare grandi e piccoli.
Verrà trasmesso in chiaro
Dal punto di vista tecnico e sportivo, Jannik continua a migliorare, consolidandosi tra i primi del mondo. La Rai trasmetterà i suoi match più significativi, con approfondimenti, interviste e speciali dedicati alla sua carriera. Non solo sport, dunque, ma anche un racconto umano e culturale di un ragazzo che incarna i valori di impegno, umiltà e determinazione.
In un’epoca in cui lo sport in chiaro sembra un ricordo del passato, questa scelta rappresenta un segnale importante. Portare Sinner nelle case di tutti gli italiani significa restituire allo sport la sua dimensione popolare e condivisa.
La decisione
Secondo quanto riportato da fitp.it, la Rai e SuperTennis hanno siglato un accordo che permetterà a Rai 1 di trasmettere, insieme al canale della Federazione Italiana Tennis e Padel, le partite dell’Italia nelle semifinali e nella finale della Coppa Davis 2025, qualora gli azzurri superassero l’Austria nei quarti.
L’Italia, campione in carica da due edizioni, esordirà il 19 novembre a Bologna, sede della Final 8, con il match contro l’Austria visibile in esclusiva su SuperTennis. In caso di vittoria, Rai 1 trasmetterà in simulcast con SuperTennis i turni successivi, permettendo a un pubblico ancora più ampio di seguire gli incontri. Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha sottolineato come l’accordo valorizzi il tennis italiano e ne ampli la visibilità.