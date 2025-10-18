“Lo abbiamo recuperato con un miracolo” | COMUNICATO UFFICIALE JUVE: torna con 2 mesi di anticipo
Ormai nel mondo del calcio gli infortuni sono in aumento. Diventa quindi cruciale il recupero dai vari problemi fisici.
Il recupero dagli infortuni è una fase fondamentale nella carriera di ogni calciatore, spesso tanto importante quanto l’allenamento stesso. Dopo uno stop, non conta solo guarire dal punto di vista fisico, ma anche ritrovare fiducia nei propri mezzi e nei movimenti. Un rientro affrettato può infatti compromettere la guarigione e aumentare il rischio di ricadute, con conseguenze ancora più gravi.
Le moderne metodologie di riabilitazione hanno rivoluzionato l’approccio al recupero. Fisioterapia, allenamenti personalizzati e monitoraggi costanti permettono oggi di accorciare i tempi senza mettere a rischio la salute del giocatore. Fondamentale è anche la collaborazione tra staff medico, preparatori atletici e allenatori, che devono pianificare insieme ogni fase del rientro.
Il recupero non è solo fisico, ma anche mentale. Un atleta che rientra dopo un lungo infortunio deve affrontare paure e insicurezze, ritrovando la concentrazione e la serenità necessarie per competere ai massimi livelli. Per questo sempre più club si affidano anche a psicologi sportivi.
Un buon percorso di recupero è ciò che permette a un calciatore di tornare più forte e consapevole. Gestire correttamente un infortunio significa investire sul futuro, allungando la carriera e preservando il patrimonio tecnico e umano di ogni atleta.
Una notizia che vale come una vittoria
La Juventus Next Gen ritrova un punto di riferimento fondamentale. Javier Gil Puche è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo oltre due mesi di stop. Il difensore spagnolo, fermo dallo scorso 13 agosto, ha finalmente superato il lungo calvario fisico che lo aveva costretto ai box, restituendo entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente bianconero.
Mentre la squadra di Massimo Brambilla prepara la trasferta di Rimini del 19 ottobre, l’allenamento odierno ha regalato la notizia più attesa. Dopo un intenso percorso di recupero e lavoro personalizzato, Gil Puche è tornato a disposizione e punta già a riconquistare un ruolo da protagonista nelle prossime gare.
Un rinforzo prezioso per la retroguardia bianconera
Il suo rientro rappresenta una vera boccata d’ossigeno per la difesa, che nelle ultime settimane ha sofferto la sua assenza.
Con Gil Puche di nuovo in campo, Brambilla può contare su un difensore di personalità e tecnica, capace di guidare il reparto e dare sicurezza ai compagni. Un ritorno che vale quasi come un nuovo acquisto.