Mi ritiro a fine stagione | Addio all’ultimo baluardo della Juve di Allegri: dopo 9 anni è giunta l’ora
Dopo quasi un decennio l’ex colonna portante della Juventus di Allegri è pronta ad appendere gli scarpini al chiodo.
Dopo quasi un decennio di battaglie, trionfi e delusioni, l’ultimo simbolo della Juventus di Massimiliano Allegri ha deciso di dire basta. Con la calma e la lucidità che lo hanno sempre contraddistinto, il veterano bianconero ha annunciato che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo. Un addio che segna la fine di un’era.
Arrivato a Torino nel pieno del dominio juventino, il giocatore si era subito imposto come punto fermo della squadra. Uomo silenzioso ma determinato, ha saputo incarnare alla perfezione lo spirito del gruppo forgiato da Allegri: compattezza, disciplina e totale dedizione alla causa. Nel corso degli anni ha affrontato allenatori, compagni e avversari diversi, restando sempre fedele alla maglia e ai suoi valori.
Sotto la guida di Allegri, ha vissuto momenti indimenticabili: scudetti, finali europee, e quella sensazione di invincibilità che accompagnava la Juve in ogni campo d’Italia. È stato testimone di un calcio che cambiava dalle parti di Torino, di una società che si rinnovava e di un pubblico che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di esigere vittorie.
Negli ultimi anni, la Juventus ha attraversato fasi complesse: cambi di allenatore, rivoluzioni dirigenziali, e una rosa in continua trasformazione. Eppure, lui è rimasto. Sempre al suo posto, esempio di professionalità e attaccamento. Anche quando il fisico ha iniziato a dare segnali di resa.
Un annuncio che fa male
L’annuncio del ritiro non sorprende, ma emoziona. In un calcio sempre più veloce e impaziente, la sua storia rappresenta un’eccezione, un legame durato nove anni che profuma di lealtà e appartenenza. La Juventus perde l’ultimo tassello di una generazione irripetibile, fatta di giocatori attaccati alla maglia.
Ora lo aspetta un futuro tutto da scrivere: forse nel mondo del calcio, magari in un ruolo dirigenziale o tecnico, dove potrà trasmettere ciò che ha imparato. Ma una cosa è certa: la sua eredità resterà viva nei ricordi dei tifosi.
La decisione
Dopo nove anni trascorsi alla Juventus, Carlo Pinsoglio potrebbe essere vicino all’addio non solo alla squadra bianconera, ma anche al calcio giocato. Il portiere, da sempre figura molto apprezzata all’interno dello spogliatoio per il suo spirito di gruppo, starebbe infatti riflettendo sul proprio futuro professionale.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pinsoglio starebbe valutando l’ipotesi del ritiro al termine del suo contratto con la Juve, che scadrà il 30 giugno 2026. La decisione non sarebbe ancora definitiva, ma l’estremo difensore sembra orientato a concludere la carriera dopo un lungo percorso vissuto interamente in bianconero.