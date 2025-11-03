3 Novembre 2025

COMUNICATO UFFICIALE: “MI DIMETTO” | Dopo Spalletti c’è un altro colpo di scena: già finita l’avventura

Lorenzo Gulotta 3 Novembre 2025
Luciano Spalletti (LaPresse) Napolipiu

Non solo Spalletti. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha destabilizzato l’ambiente: arrivano le dimissioni inaspettate.

Una decisione improvvisa, arrivata nelle ultime ore, ha scosso l’ambiente e lasciato tutti sorpresi. Con un comunicato breve ma diretto, l’interessato ha annunciato le proprie dimissioni, spiegando che si tratta di una scelta personale e definitiva. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media.

Dopo un periodo intenso, ricco di impegni e responsabilità, la decisione sarebbe maturata in modo graduale, ma con piena consapevolezza. Non si tratta, dunque, di un gesto impulsivo, bensì di una scelta ponderata, che segna la conclusione di un percorso importante.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Colleghi e collaboratori hanno espresso sorpresa e rispetto per la scelta, sottolineando la dedizione e la professionalità dimostrate oltre che la resilienza.

La decisione è legata a motivi personali. Un contesto complesso, che avrebbe spinto l’interessato a valutare nuove prospettive per il futuro. L’intenzione è quella di rimettersi sin da subito in gioco dopo un periodo tutt’altro che felice. La voglia è rimasta intatta così come la determinazione.

Niente più sostituzioni temporanee

Si parla già di un periodo di transizione, sembra dunque oramai terminato il periodo in cui le funzioni sono state affidate temporaneamente a figure interne. La priorità, al momento, è quella di mantenere stabilità e serenità all’interno dell’ambiente, in attesa di ulteriori sviluppi.

Resta dunque l’immagine di una persona che ha scelto di ricominciare dopo un periodo intenso e impegnativo. Le dimissioni segnano la fine di una fase, ma potrebbero rappresentare anche l’inizio di un nuovo percorso personale e professionale.

Luciano Spalletti ex Ct (LaPresse) Napolipiu

Le condizioni e le dimissioni

Stiamo parlando di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, che è tornato a casa dopo il ricovero al Policlinico S.Orsola-Malpighi per una polmonite e conseguenti dimissioni dall’ospedale. Le sue condizioni sono migliorate e i medici hanno deciso di dimetterlo, consentendogli di proseguire il recupero tra le mura domestiche come riportato da FanPage. Il club ha annunciato la notizia con un comunicato ufficiale, ringraziando lo staff sanitario e sottolineando la forza e la determinazione del tecnico durante questo periodo difficile.

Si tratta di un ritorno che rappresenta un segnale importante per tutto l’ambiente rossoblù. Italiano ha già seguito la gara contro il Torino, ma non dalla panchina bensì dalle tribune, in via precauzionale. L’obiettivo è averlo nuovamente operativo per la sfida di Europa League contro il Brann del 6 novembre.

Chiesa-GettyImages-Napolipiu.com

Luciano Spalletti (LaPresse) Napolipiu

Conte

