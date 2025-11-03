Ultim’ora: addio Federico Chiesa, è già finita la sua avventura in Inghilterra | Ora può fare quello che vuole
L’ex giocatore di Fiorentina e Juventus sarebbe pronto a salutare il campionato più competitivo al mondo dopo appena una stagione.
Federico Chiesa e l’Inghilterra, un’avventura che sembrava destinata a durare e che invece si potrebbe chiudere dopo poco più di un anno. L’attaccante italiano, arrivato oltremanica con grandi aspettative, ha deciso di voltare pagina. Una scelta che sorprende tifosi e addetti ai lavori, ma che affonda le radici in motivazioni profonde.
Il trasferimento di Chiesa in Premier League era stato accolto come uno dei colpi dell’estate 2024. La sua energia, la velocità e la capacità di cambiare ritmo dovevano essere le armi decisive per imporsi anche nel calcio inglese. Tuttavia, qualcosa non è andato secondo i piani. Tra piccoli infortuni, adattamento al nuovo ambiente e scelte tecniche, il giocatore non è mai riuscito a esprimersi al meglio.
Le voci che si rincorrono da giorni e Chiesa sembra sempre più intenzionato a interrompere il suo percorso con il club. Si tratterebbe di una separazione consensuale, segnata dal rispetto reciproco e dal desiderio di intraprendere strade diverse. L’esperienza inglese, pur breve, gli ha comunque lasciato tanto in termini di crescita personale e professionale.
Molti si chiedono quale sarà il futuro dell’esterno azzurro. Chiesa, dal canto suo, non sembra avere fretta. Dopo mesi intensi, vuole prendersi un momento per riflettere e scegliere con calma.
La fine di un viaggio
Dopo anni di pressioni e continue aspettative, potrebbe essere arrivato il momento di ricaricare le energie. La priorità, ora, è ritrovare serenità e tornare a divertirsi sul campo. La scelta sarà ponderata con attenzione e bisognerà capire cosa riserverà il futuro a Federico Chiesa.
La sua esperienza in Inghilterra, seppur breve, non intacca il valore di un giocatore capace di accendere le partite con una giocata. Adesso può davvero fare quello che vuole: seguire il cuore, scegliere la prossima sfida e dimostrare realmente quanto vale per ritrovare una chiamata in Nazionale.
Il futuro incerto
Nello specifico Federico Chiesa, schierato titolare nel 4-2-3-1 di Arne Slot, non è riuscito a lasciare il segno nella pesante sconfitta casalinga del Liverpool contro il Crystal Palace, che ha sancito l’eliminazione dei Reds dalla Coppa di Lega. L’attaccante italiano, apparso poco incisivo e ammonito nel secondo tempo, ha risentito del momento negativo della squadra, che ha subito la doppietta di Sarr e il gol finale di Yeremi Pino nel 3-0 che ha chiuso la gara. Un altro passo falso che conferma la crisi dei Reds, reduci da sei sconfitte nelle ultime sette gare.
Per Chiesa, l’esperienza in Coppa di Lega si interrompe così, lasciandogli ora solo Premier e Champions come obiettivi stagionali. Il Liverpool, settimo in campionato e decimo nel girone unico di Champions, si trova costretto a inseguire su tutti i fronti, in un momento di forte difficoltà. Slot dovrà tentare di risollevare la squadra nei prossimi durissimi impegni.