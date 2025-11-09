COMUNICATO UFFICIALE JUVENTUS: rinnovato il numero 9 | Finirà la carriera in bianconero

Una bella notizia per tutti i tifosi bianconeri. La Juventus può così contare sulle qualità di un elemento fondamentale.

La storia della Juventus è indissolubilmente legata ai suoi grandi numeri 9, attaccanti che hanno incarnato la potenza, il carisma e l’efficacia sotto porta. Da Boniperti a Charles, da Bettega a Trezeguet, i centravanti bianconeri hanno sempre rappresentato il cuore pulsante delle squadre vincenti. Ciascuno di loro, con stili diversi, ha contribuito a costruire una tradizione fatta di gol, trofei e momenti iconici.

Negli anni ’80 e ’90 la maglia numero 9 ha trovato nuovi interpreti di prestigio: da Paolo Rossi, eroe del Mondiale ’82, fino a Gianluca Vialli, che con la Juventus alzò la Champions League nel 1996. In quel periodo, il centravanti bianconero era simbolo di eleganza e concretezza, capace di abbinare spirito di sacrificio e fame di vittoria.

Con l’arrivo di David Trezeguet, la Juventus ritrovò il classico bomber d’area. Il francese è stato uno dei più prolifici della storia del club, autore di 171 gol in maglia bianconera. Dopo di lui, la numero 9 ha vissuto alti e bassi, passando per nomi come Vučinić, Higuaín e Morata, ognuno dei quali ha lasciato un segno diverso.

Oggi, Dusan Vlahović rappresenta la nuova generazione dei “grandi 9”. Il serbo, con la sua potenza fisica e la capacità di decidere le partite, è chiamato a raccogliere un’eredità pesante. Se saprà unire continuità e leadership, potrà iscrivere il proprio nome accanto a quelli dei giganti che lo hanno preceduto.

La Juventus e la sua bomber di fiducia

Adesso è ufficiale: Barbara Bonansea rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2027. L’annuncio del club conferma la volontà di proseguire un legame solido e vincente, nato nel 2017 e diventato simbolo della crescita del calcio femminile bianconero. La fuoriclasse di Pinerolo, punto di riferimento tecnico e umano, rappresenta da anni una garanzia di rendimento e personalità, capace di trascinare le compagne nei momenti più delicati.

Bonansea, pur essendo nata come esterna offensiva, ha spesso ricoperto il ruolo di numero 9, sfruttando il suo istinto da bomber vero e la capacità di farsi trovare sempre al posto giusto. La sua duttilità le ha permesso di adattarsi a più ruoli, ma è davanti alla porta che ha costruito la sua fama, diventando una delle migliori marcatrici nella storia del club.

Una carriera piena di successi in bianconero

La storia di Bonansea con la Juventus è fatta di trionfi e record: 224 presenze, 94 gol e un palmarès impressionante con 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane e la recente Serie A Women’s Cup. Il rinnovo fino al 2027 è la conferma di una storia d’amore che continua, con la promessa di nuovi traguardi da raggiungere insieme.

La Juve riparte anche da lei, campionessa con il cuore e l’anima da centravanti.