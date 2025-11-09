Ti posso chiedere un favore enorme? | Conte convoca Zambo Anguissa: non devi andare in Coppa d’Africa
Zambo Anguissa è uno dei giocatori più importanti per il Napoli. La sua partenza per la Coppa sarebbe difficile da digerire.
Antonio Conte è uno degli allenatori più carismatici e intensi del calcio moderno. Il suo carattere è segnato da una determinazione feroce e da una ricerca costante della perfezione. In ogni squadra che ha guidato, ha imposto standard altissimi di disciplina, concentrazione e mentalità vincente. Pretende il massimo da tutti — giocatori, staff e dirigenti — e non accetta compromessi quando si tratta di lavoro e impegno.
Questa sua ossessione per la cura dei dettagli lo rende un tecnico capace di trasformare anche gruppi ordinari in squadre competitive. Tuttavia, la stessa intensità che lo spinge al successo può renderlo difficile da gestire. Conte è noto per le sue esplosioni emotive in panchina e per i frequenti scontri con le dirigenze, spesso dovuti alla sua volontà di avere pieno controllo sul progetto tecnico.
Dietro la sua immagine dura si nasconde però una forte sensibilità. Conte vive ogni vittoria e ogni sconfitta in modo profondo, quasi personale. Il calcio per lui non è solo un lavoro, ma una missione che richiede dedizione assoluta. È capace di trasmettere questa passione ai suoi giocatori, spingendoli oltre i propri limiti.
Conte è un uomo che divide: rigido ma motivante, esigente ma sincero. Il suo carattere, a volte ingombrante, è anche la chiave del suo successo. Dove arriva, lascia sempre un segno indelebile.
Anguissa, possibile rinuncia alla Coppa d’Africa
In casa Napoli prende corpo un’ipotesi clamorosa: André-Frank Zambo Anguissa potrebbe saltare la prossima Coppa d’Africa. Non per problemi fisici, ma per una scelta condivisa tra il club e Antonio Conte. Il centrocampista camerunese è considerato un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico azzurro, e la sua assenza a gennaio rappresenterebbe un rischio troppo grande in un periodo cruciale della stagione.
Conte, che fa dell’equilibrio di squadra la sua arma principale, ritiene Anguissa fondamentale per dare solidità e forza al centrocampo. Per questo, il tecnico avrebbe espresso il desiderio di trattenerlo durante la Coppa d’Africa, consapevole di quanto la sua presenza possa incidere sui risultati. Il club, dal canto suo, sarebbe pronto a dialogare con la federazione camerunese per trovare una soluzione condivisa.
Un caso delicato per il Camerun
La possibile esclusione del giocatore dalla competizione non passerebbe inosservata in patria. Anguissa è uno dei leader della nazionale e la sua eventuale assenza potrebbe creare discussioni tra tifosi e dirigenti camerunesi. Tuttavia, la volontà del Napoli appare chiara: preservare il giocatore per gli obiettivi stagionali.
Nei prossimi giorni si capirà se prevarrà la linea del club o quella della federazione. Ma una cosa è certa: per Conte, rinunciare ad Anguissa, anche solo per un mese, sarebbe un sacrificio troppo grande.