9 Novembre 2025

Gasperini lo panchina, lui firma col Napoli per ripicca: preso a parametro 0 | Colpaccio nella notte

Marco Fanfani 9 Novembre 2025
Gasperini lo panchina, lui firma col Napoli per ripicca: preso a parametro 0 | Colpaccio nella notte

gasperini-lapresse-napolipiu.com

Gasperini è uno dei migliori allenatori del campionato italiano, ma il suo carattere particolare spesso lo penalizza.

Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori più carismatici e determinati del calcio italiano. Il suo carattere si distingue per una combinazione di rigore, ambizione e passione autentica per il gioco. In ogni squadra che ha guidato, ha imposto una mentalità aggressiva e un’idea di calcio moderna, basata su intensità, pressing e coraggio. Pretende molto dai suoi giocatori, ma è il primo a dare l’esempio con il lavoro quotidiano e la dedizione assoluta.

La sua forte personalità lo rende un leader rispettato, ma non sempre facile da gestire. Gasperini ha un carattere diretto, a volte spigoloso, che lo porta a scontrarsi con chi non condivide la sua visione. Non ama i compromessi e difende le proprie idee con fermezza, anche a costo di creare tensioni all’interno dell’ambiente. Questa intransigenza, però, è anche la chiave del suo successo.

Dietro l’immagine di tecnico severo si nasconde un uomo estremamente passionale, che vive il calcio con un’intensità totale. Ogni vittoria è frutto di sacrificio, ogni sconfitta un dolore profondo. Gasperini non si accontenta mai: vuole sempre migliorare, spingere i propri giocatori oltre i loro limiti.

Il suo carattere, forte e deciso, ha permesso all’Atalanta di trasformarsi in una realtà europea, capace di imporsi contro club molto più ricchi. Gasperini è così: esigente, ambizioso e autentico. Un allenatore che divide, ma che nessuno può ignorare.

Pellegrini, un futuro ancora incerto

Lorenzo Pellegrini sembrava destinato a lasciare la Roma in estate, ma il gol nel derby e la fiducia rinnovata di Gasperini lo hanno riportato al centro del progetto.

Tuttavia, con gennaio ormai alle porte e il rinnovo ancora in sospeso, il suo futuro resta un rebus. Il centrocampista, che piace da tempo al Napoli, continua a essere al centro di voci di mercato sempre più insistenti.

Napoli, retroscena Pellegrini: trattativa saltata dopo il derby

Le parole del capitano e lo scenario di gennaio

In un’intervista a Il Romanista, Pellegrini ha ammesso di aver riflettuto sull’addio: “Ci ho pensato, certo, ma l’infortunio di quest’estate è stato determinante. Non ero pronto e non mi piace fare le cose all’ultimo”. Ora, però, il pensiero è solo sul campo: “Ora c’è da giocare, poi quel che sarà, sarà”, ha dichiarato con serenità.

Dalla Roma trapela prudenza, ma tutto resta possibile. Il Napoli osserva la situazione, pronto a muoversi se si aprissero spiragli concreti in vista del mercato di gennaio.

Altro

conte-lapresse-napolipiu.com (8)

“Napoli scende in quarta posizione in classifica” | Serie A nel panico totale: l’ha avuta vinta di nuovo la Juve

Lorenzo Gulotta 9 Novembre 2025
Delio Rossi-Foggialandia-Napolipiu.com

Delio Rossi nuovo allenatore della Fiorentina: tuffo nel passato viola | Tifosi irritati: “volevamo De Rossi, non Delio Rossi”

Lorenzo Gulotta 9 Novembre 2025
Panchina

Ok, prenditi lo stipendio e vattene lontanissimo | ESONERO UFFICIALE: arrivata la comunicazione

Marco Fanfani 9 Novembre 2025
Sarri (lapresse) - napolipiu

Maurizio Sarri non ci crede: L’HA RICHIAMATO LA JUVE | Corsa contro il tempo per la firma del contratto

Lorenzo Gulotta 8 Novembre 2025
Eljif Elmas (LaPresse) Napolipiu

Conte perde anche Elmas: questa è una maledizione totale | Aveva ragione a sborbottare in conferenza

Marco Fanfani 8 Novembre 2025
Sinner

Jannik Sinner trasportato nel reparto di “Oncologia”: il clima non è dei migliori | La situazione minuto per minuto

Lorenzo Gulotta 8 Novembre 2025

Ultimissime

gasperini-lapresse-napolipiu.com (1)

Gasperini lo panchina, lui firma col Napoli per ripicca: preso a parametro 0 | Colpaccio nella notte

Marco Fanfani 9 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (8)

“Napoli scende in quarta posizione in classifica” | Serie A nel panico totale: l’ha avuta vinta di nuovo la Juve

Lorenzo Gulotta 9 Novembre 2025
Delio Rossi-Foggialandia-Napolipiu.com

Delio Rossi nuovo allenatore della Fiorentina: tuffo nel passato viola | Tifosi irritati: “volevamo De Rossi, non Delio Rossi”

Lorenzo Gulotta 9 Novembre 2025
de laurentiis-lapresse-napolipiu.com (3)

Gazzetta dello Sport: “Vecchio e scomodo Il Maradona frena il boom del Napoli”

redazione 9 Novembre 2025
Panchina

Ok, prenditi lo stipendio e vattene lontanissimo | ESONERO UFFICIALE: arrivata la comunicazione

Marco Fanfani 9 Novembre 2025