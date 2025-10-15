15 Ottobre 2025

Come nel 2006: JUVENTUS IN SERIE B | Alla Continassa c’è il panico, Elkann ha confessato

Marco Fanfani 15 Ottobre 2025
Elkann

Elkann

Calciopoli è stato uno dei momenti più difficili per il calcio italiano e per la Juventus. Occhio ai nuovi sviluppi.

Calciopoli rappresenta uno dei capitoli più controversi e discussi della storia del calcio italiano. Lo scandalo emerse nel 2006, quando indagini della Procura di Napoli rivelarono una serie di presunti illeciti relativi alla gestione delle designazioni arbitrali in Serie A. Diverse società di vertice, dirigenti e arbitri furono coinvolti in intercettazioni telefoniche che lasciarono intendere un sistema volto a favorire alcune squadre a discapito di altre.

Le conseguenze furono immediate e drammatiche. Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio e Reggina furono tra le squadre sotto indagine, con la Juventus che subì la retrocessione in Serie B e la perdita di due scudetti. Molti dirigenti e allenatori furono sospesi o sanzionati, e il mondo del calcio italiano si trovò a dover affrontare una crisi di credibilità senza precedenti. I tifosi, scioccati, dovettero fare i conti con un calcio che non appariva più limpido e meritocratico.

Calciopoli cambiò profondamente anche la gestione delle federazioni e dei club. Furono introdotte misure più rigorose per garantire trasparenza nelle designazioni arbitrali e nei rapporti tra società e organi tecnici. L’evento spinse la FIGC a rivedere regolamenti, procedure e controlli interni, con l’obiettivo di evitare che episodi simili potessero ripetersi.

Ancora oggi, a distanza di anni, il dibattito su Calciopoli non si è esaurito. Opinioni e interpretazioni diverse continuano a confrontarsi, alimentando discussioni tra tifosi, giornalisti e addetti ai lavori. Lo scandalo resta un monito sulla necessità di tutela dell’integrità sportiva e sull’importanza di un arbitraggio imparziale nel calcio italiano.

Openda e la clausola “speciale” nel contratto

L’arrivo di Openda alla Juventus ha portato con sé un dettaglio particolare: la clausola inserita nel contratto che lega il riscatto del giocatore al raggiungimento della salvezza. Un meccanismo apparentemente banale, visto che la Juventus difficilmente sarebbe in difficoltà in Serie A, ma che ha scatenato ipotesi curiose tra gli addetti ai lavori.

Secondo alcuni, la presenza di questa condizione ha fatto nascere fantasiose congetture: qualcuno ha addirittura immaginato scenari in cui, per motivi extra campo, i bianconeri potrebbero retrocedere in Serie B.

Openda
Openda

Una formalità con sfumature insolite

I 3 milioni di euro per il prestito oneroso sono già stati versati, e i 42 milioni per il riscatto del giocatore rappresentano poco più di una formalità. La clausola, che vincola il riscatto al raggiungimento della salvezza, entrerà in gioco nei mesi invernali, rendendo Openda a tutti gli effetti un giocatore bianconero. Pur essendo una condizione semplice e praticamente scontata, la sua presenza ha alimentato chiacchiere e teorie suggestive, sottolineando come talvolta nei contratti possano comparire dettagli curiosi che stimolano l’immaginazione di tifosi e addetti ai lavori.

In ogni caso, la clausola rimane un semplice strumento tecnico, volto a tutelare le parti, senza implicazioni reali per scenari così estremi come una retrocessione della Juventus.

