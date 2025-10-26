Ciao Mister, ho fatto l’abbonamento all’ospedale | GASPERINI SU TUTTE LE FURIE: il pupillo è inutilizzabile
Il numero degli infortuni è aumentato negli ultimi anni. Si giocano troppe partite e anche la Roma paga dazio.
Negli ultimi anni si è registrato un incremento significativo degli infortuni sportivi a livello professionistico e amatoriale. Questo aumento riguarda diverse discipline, dal calcio al basket, fino agli sport individuali come il tennis e il ciclismo. La maggiore intensità degli allenamenti, il numero elevato di partite e la pressione fisica e psicologica sui atleti contribuiscono a rendere il corpo più vulnerabile a traumi e lesioni.
Tra le cause principali vi sono sovraccarichi muscolari, scarsa prevenzione, recupero insufficiente e condizioni fisiche non ottimali. L’evoluzione del gioco moderno, caratterizzata da ritmi più veloci e scontri fisici più frequenti, ha reso gli atleti maggiormente esposti a distorsioni, stiramenti e fratture. Anche i calendari più compressi e le trasferte frequenti aumentano il rischio di affaticamento e incidenti.
L’aumento degli infortuni comporta un impatto significativo sul rendimento degli atleti e sulle performance delle squadre. La perdita di giocatori chiave può compromettere risultati sportivi e strategie di lungo periodo. Inoltre, i lunghi periodi di recupero possono influire sulla motivazione e sullo stato mentale degli atleti, aumentando il rischio di ulteriori traumi.
Per contrastare questo trend, molte società hanno intensificato l’attenzione su prevenzione e gestione del carico di lavoro, attraverso programmi personalizzati di allenamento, fisioterapia e monitoraggio costante della condizione fisica. L’obiettivo è ridurre i rischi, garantire tempi di recupero adeguati e preservare la salute degli atleti, proteggendo al contempo investimenti e performance sportive.
Recupero lento per Bailey
L’attesa di Gian Piero Gasperini per il ritorno di Leon Bailey rischia di trasformarsi in delusione. Il giamaicano, ai box dal primo giorno di allenamento con la Roma, avrebbe dovuto dare nuova energia a un reparto offensivo in difficoltà, ma il suo recupero procede più lentamente del previsto.
Bailey ha svolto finora un solo allenamento con il gruppo prima di fermarsi nuovamente a causa di un infortunio che lo tormenta da oltre un mese. Nella giornata di ieri ha lavorato ancora a parte, rendendo praticamente impossibile la sua presenza contro l’Inter. Lo staff medico privilegia la cautela, puntando a evitare ricadute e mirando a un rientro realistico nei prossimi match.
Gasperini alla ricerca di alternative
In attesa del rientro di Bailey, Gasperini dovrà reinventare l’attacco, affidandosi a soluzioni alternative. Tra queste figurano giocatori come Paulo Dybala, chiamati a supplire l’assenza del giamaicano.
Il tecnico di Grugliasco spera di avere presto di nuovo Bailey a disposizione come arma in più, ma per il momento deve pensare a strategie alternative e a uomini jolly per cercare di mantenere efficacia e imprevedibilità in avanti.