Chiellini: “L’anno scorso il Napoli era simpatico. Poi quando ha vinto lo Scudetto…”

L’ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, intervenuto in un’intervista esclusiva a Planetwin365news, ha parlato dell’inizio di stagione del Napoli in Serie A.

Chiellini ha analizzato il rendimento del Napoli nelle prime partite della stagione, sottolineando che non ha iniziato in modo brillante. Tuttavia, l’ex difensore ha elogiato il modo in cui la squadra si è comportata nelle ultime partite, evidenziando la vittoria meritata contro l’Udinese. Secondo Chiellini, il Napoli è una squadra “difficilmente fermabile” quando riesce a far funzionare l’intesa tra Osimhen e Kvaratskhelia.

“Non ha iniziato benissimo. Sicuramente i tifosi e tutti, più in generale, si aspettavano qualcosa in più in queste prime partite, anche se nelle ultime due si è comportata comunque molto bene, perché a Bologna poteva tranquillamente vincere. Ora (mercoledì 27 settembre, ndr) ha vinto meritatamente in casa con l’Udinese. È una squadra che, secondo me, se riesce a far girare Osimhen e Kvara diventa difficilmente “fermabile”. Come in tutti i cambi ci vuole un po’ di adattamento; penso che Garcia sia un allenatore esperto e valido che possa portare anche qualcosa di suo al Napoli”.

Chiellini ha poi affrontato il tema delle pressioni che arrivano giocando con lo scudetto sul petto. Ha sottolineato come le aspettative e le pressioni aumentino quando una squadra è campione d’Italia in carica.

“Giocare con lo scudetto sul petto è più difficile perché hai molte pressioni addosso, le altre squadre hanno ancora più voglia di batterti. Se nella passata stagione il Napoli poteva risultare “simpatico” perché non aveva ancora vinto, sicuramente quest’anno avrà tutti gli occhi addosso e le avversarie daranno sempre qualcosa in più quando lo affrontano“.