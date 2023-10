Chiesa ammette: “Guardo la Champions e rosico! Quel palcoscenico l’avevamo meritato”

Il giocatore della Juventus, Federico Chiesa, ha espresso il suo dispiacere per non poter partecipare alla Champions League.

Quest’anno la Juventus non partecipa alle Coppe Europee, una situazione ormai familiare per i tifosi bianconeri. Ad esprimere tutto il proprio malcontento è stato proprio il giocatore della Vecchia Signora, Federico Chiesa, le cui parole mettono in evidenza un aspetto importante riguardo alla Champions League e alla delusione di non potervi partecipare. Ecco cosa ha dichiarato il giocatore bianconero in un’intervista a Tuttosport, riportata da SportMediaset.

“Le partite di Champions League le guardo. E rosico pure un po’, ma soltanto perché quel palcoscenico l’avevamo meritato e ci è stato sottratto. Il Milan è arrivato quinto e ora disputa la Champions soltanto perché a noi è stata tolta…”

Chiesa sembra sottolineare l’amarezza di non poter competere a quel livello, nonostante la qualità della squadra bianconera. La Juventus si sta concentrando sulla Serie A, ma il desiderio di tornare a calcare i palcoscenici europei è palpabile nelle parole del giovane attaccante.