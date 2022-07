Biasin: “Napoli stagione complicata, ma ci sono due certezze assolute”

Fabrizio Biasin parla del Napoli ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista si sofferma sulla nuova stagione degli azzurri attesi quantomeno a confermare la qualificazione Champions League della prossima stagione. Secondo il giornalista quella del Napoli può essere una sorta di “stagione di transizione e comunque complicata, perché De Laurentiis ha deciso di dare una netta sforbiciata al monte ingaggi della squadra azzurra. Ma io non sarei così pessimista, perché siamo solo a luglio e le cose possono cambiare radicalmente“.

Ai microfoni di Radio Sportiva, Biasin aggiunge: “Il Milan è un esempio di come si possa partire indietro con i pronostici e poi fare grandi cosi, quindi ci andrei cauto a dire chi sarà la migliore squadra della prossima stagione. Inoltre secondo me il Napoli parte da due assolute certezze: una è Cristiano Giuntoli che ha la capacità di prendere calciatori a basso costo ma di ottima qualità per poi rivenderli. Poi c’è Luciano Spalletti, l’allenatore toscano riesce sempre a raggiungere l’obiettivo prefissato. Lo ha fatto anche la scorsa stagione, centrando la qualificazione in Champions League. Certo per molto tempo il Napoli ha lottato anche per lo scudetto, ma alla fine ritornare nell’Europa dei grandi era l’obiettivo societario ed è stato centrato“.