Napoli, Kvaratskhelia scalpita sarà uno dei primi a Castel Volturno

Il nuovo Napoli di Kvicha Kvaratskhelia sta prendendo forma, si comincia con i test fisici a Castel Volturno. Il giocatore si è sottoposto già di recente alle visite mediche, ma come tutti dovrà affrontare anche quelle predisposte al Konami Center di Castel Volturno, dove comincerà ufficialmente la stagione 2022/23 del Napoli. Gli azzurri partiranno poi alla volta del ritiro di Dimaro fino al 19 luglio, per spostarsi a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro. L’esordio del Napoli ci sarà il 15 agosto col Verona ed i tifosi attendono di vedere in campo Kvaratskhelia che ha impressionato in Nations League.

Corriere dello Sport sull’arrivo di Kvaratskhelia scrive: “Sarà uno dei primi a sottoporsi ai test fisici in agenda fino alla partenza per il ritiro di Dimaro. In programma venerdì. Insieme con Khvicha è atteso anche Olivera, il terzino sinistro nuovo di zecca tanto invocato nonché secondo acquisto di un mercato che, oltre al riscatto di Anguissa dal Fulham, ha raccontato di addii eccellenti: Lorenzo, appunto, e poi Mertens, Ospina e Ghoulam. La fine di un’epoca e l’inizio di una nuova era: nel segno di Kvara e Osimhen, candidati gemelli del gol di una squadra che Spalletti modellerà sulla forza, l’esplosività e la velocità di questi due ragazzi di 23 e 21 anni“.