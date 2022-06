Napoli: in vendita i biglietti per la prima amichevole a Dimaro: i prezzi

Il Napoli è pronto a cominciare la stagione con il ritiro di Dimaro. Ovviamente oltre agli allenamenti i tifosi azzurri che si recheranno in Val di Sole avranno la possibilità di assistere anche alle amichevoli in programma.

Il Napoli ha fatto sapere che sono in vendita i biglietti per la prima amichevole che si giocherà il 14 luglio contro la Aunane Val di Non.

Dimaro: amichevole Napoli, i prezzi

Ecco tutte le informazioni rilasciate dal sito ufficiale del calcio Napoli sulla prima amichevole azzurra a Dimaro:

Meno di due settimane all’inizio ufficiale della stagione del Napoli 2022/2023. Il 9 luglio gli azzurri saranno in Val di Sole per il primo giorno del ritiro pre campionato.

Gli azzurri disputeranno la prima amichevole in Trentino il 14 luglio alle ore 18 al Centro Sportivo di Dimaro contro la Anaune Val Di Non.

Questi i prezzi dei biglietti se acquistati c/o Ufficio Info Dimaro:

Tribuna Coperta 20 Euro

Tribuna Laterale 15 Euro

Questi i prezzi invece acquistati on line al seguente link https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=379515

Tribuna Coperta 22 Euro

Tribuna Laterale 17 Euro.